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Шкуматов прокомментировал решение использовать контент блогеров-лихачей против них же

25 ноября 2021, 13:14
Фото: pixbay.com
Глава “Синих ведёрок” Петр Шкуматов заявил, что предложение доказывать вину блогеров-лихачей на основании их контента не новое. Это уже можно делать, причем на основании действующего законодательства.

Напомним, член Совета Федерации Ирина Рукавишникова предложила использовать видео, выкладываемое блогерами-лихачами доказательством их вины. Она напомнила, что в Действующем КоАП еще нет отдельного пункта об “опасном вождении”. К слову, его собираются добавить в новую редакцию кодекса, пишет NEWS.ru.

Шкуматов считает, что выкладываемый лихачами контент уже может быть доказательством в административных делах. Все зависит от правоохранительной практики.

Ранее он заявил, что уголовное преследование лихачей заставит их создавать закрытые сообщества, в которых они будут делиться своими видео. По его словам, должна быть моральная ответственность, а не новые запреты. В то же время, если человек открыто демонстрирует неуважение к законам, то здесь однозначно нужна реакция правоохранителей.

#Новости#Общество
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