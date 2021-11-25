Шкуматов прокомментировал решение использовать контент блогеров-лихачей против них же

Напомним, член Совета Федерации Ирина Рукавишникова предложила использовать видео, выкладываемое блогерами-лихачами доказательством их вины. Она напомнила, что в Действующем КоАП еще нет отдельного пункта об “опасном вождении”. К слову, его собираются добавить в новую редакцию кодекса, пишет NEWS.ru.
Шкуматов считает, что выкладываемый лихачами контент уже может быть доказательством в административных делах. Все зависит от правоохранительной практики.
Ранее он заявил, что уголовное преследование лихачей заставит их создавать закрытые сообщества, в которых они будут делиться своими видео. По его словам, должна быть моральная ответственность, а не новые запреты. В то же время, если человек открыто демонстрирует неуважение к законам, то здесь однозначно нужна реакция правоохранителей.