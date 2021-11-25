Стекачев: Дума Иркутска одобрила предложенную мэром меру поддержки молодых учителей

Таким образом, педагоги будут каждый месяц получать компенсацию за аренду жилья, но в размере не более 15 тыс. рублей ежемесячно. По словам Виталия Барышникова, заместителя мэра - председателя комитета по социальной политике и культуре администрации, помощь учителям в решении их жилищного вопроса по части аренды предлагают впервые, пишет irkutskmedia.ru.
«Помимо этой поддержки, мы приняли решение и сегодня «Управление капитального строительства г. Иркутска» проектирует новое здание общежития, чтобы обеспечить эту категорию граждан возможностью проживания. Это наше с вами будущее, система образования – это будущее наших детей», – сообщил мэр Руслан Болотов.
Стекачев выразил благодарность администрации за возможность предоставить молодым учителям такую меру соцподдержки. По его словам, всем известно, что в Иркутске большая нехватка кадров. Не все студенты по окончании высших педагогических учебных заведений идут работать в школы. Стекачев добавил: важно сформировать высокий уровень заработной платы и предоставить педагогам жилье. Спикер также отметил, что сейчас у муниципалитета нет возможности предоставить каждому учителю квартиру, однако он может компенсировать расходы на ее аренду.
Чтобы получить выплаты, педагог должен будет написать заявление и отвечать некоторым требованиям. Это возраст до 35 лет, трудовые отношения с муниципальным учреждением, отсутствие собственных жилых помещений в Иркутске, учебная нагрузка не менее 50% нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы. Кроме того, по инициативе вице-спикера Виталия Матвийчука, опыт работы, при котором будут выдавать компенсацию, повысили с 3 до 5 лет.
Для финансирования этой меры депутатский корпус должен будет внести изменения в бюджет Иркутска на 2022 год, а также плановый период с 2023 по 2024 г.
Кроме того, сейчас действуют повышающие коэффициенты к заработной плате для вышедших на работу в школы сразу по окончании обучения. Эти коэффициенты (в 1 год работы – 0,6% от оклада, 2 год – 0,36%, 3 год – 0,24%) установила Дума Иркутска.
За эти три года педагог получает стаж и право сдать аттестационный экзамен на определенную квалификационную категорию для получения доплаты к окладу. Также выдают единовременную выплату учителям до 30 лет в сумме 100 тыс. рублей.