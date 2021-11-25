Стекачев: Дума Иркутска одобрила предложенную мэром меру поддержки молодых учителей

Стекачев выразил благодарность администрации за возможность предоставить молодым учителям такую меру соцподдержки. По его словам, всем известно, что в Иркутске большая нехватка кадров. Не все студенты по окончании высших педагогических учебных заведений идут работать в школы. Стекачев добавил: важно сформировать высокий уровень заработной платы и предоставить педагогам жилье. Спикер также отметил, что сейчас у муниципалитета нет возможности предоставить каждому учителю квартиру, однако он может компенсировать расходы на ее аренду.