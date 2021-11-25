В Ростове умер ветеран, который участвовал во взятии Берлина

Пожилому герою Великой Отечественной войны было 97 лет. В мэрии рассказали, что Почетный гражданин Григорий Никаноров присоединился к красноармейцам в феврале 1943 года и с тех пор участвовал в сражениях Миус-фронта, у Днепра, на польской земле и принимал участие в штурмах Севастополя и Берлина.
Ветеран был обладателем 21 государственной награды, в числе которых Орден Слава III степени и многочисленные медали.
Кроме того, фронтовик был активным общественным деятелем и помогал организации клубов ветеранов и молодежи Ростова.
Сити-менеджер Алексей Логвиненко выразил соболезнования семье Григория Никанорова, добавив, что его история навсегда останется в памяти жителей города и истории Ростова.