В Ростове умер ветеран, который участвовал во взятии Берлина

Пожилому герою Великой Отечественной войны было 97 лет. В мэрии рассказали, что Почетный гражданин Григорий Никаноров присоединился к красноармейцам в феврале 1943 года и с тех пор участвовал в сражениях Миус-фронта, у Днепра, на польской земле и принимал участие в штурмах Севастополя и Берлина.