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В Ростовской области коронавирус проник во все города и районы

25 ноября 2021, 09:52
Фото: pexels.com
Во всех муниципалитетах Ростовской области был обнаружен коронавирус, сообщается на сайте регионального правительства.

Традиционно больше всего заболевших в донской столице, здесь болеет 188 человек. На втором месте по числу заболевших стоит Таганрог (33), а на третьем- Шахты (32). Еще много заболевших в Волгодонске (29) и Новочеркасске (21).

При этом наименьше всего людей болеет в районах области. Так, по одному заболевшему было обнаружено в Усть-Донецком и Советском районах. Больше всего среди муниципальных образований заболело в Аксайском районе, здесь вирус проник в организм 17 человек.

Напомним, что на сегодняшний день в Ростовской области вакцину сделали 1,81 миллиона человек, за сутки число вакцинированных граждан составило 5381 человек.

Ранее сообщалось, что ростовский врач рассказал о необходимости длинных новогодних каникул из-за COVID-19.

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#Новости#Коронавирус COVID-19
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