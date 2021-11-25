В Ростовской области коронавирус проник во все города и районы

Традиционно больше всего заболевших в донской столице, здесь болеет 188 человек. На втором месте по числу заболевших стоит Таганрог (33), а на третьем- Шахты (32). Еще много заболевших в Волгодонске (29) и Новочеркасске (21).
При этом наименьше всего людей болеет в районах области. Так, по одному заболевшему было обнаружено в Усть-Донецком и Советском районах. Больше всего среди муниципальных образований заболело в Аксайском районе, здесь вирус проник в организм 17 человек.
Напомним, что на сегодняшний день в Ростовской области вакцину сделали 1,81 миллиона человек, за сутки число вакцинированных граждан составило 5381 человек.
Ранее сообщалось, что ростовский врач рассказал о необходимости длинных новогодних каникул из-за COVID-19.