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В Ростовской области второй этап Багаевского гидроузла возведут за 27,9 млрд рублей

25 ноября 2021, 14:17
Фото: donland.ru
В Ростовской области в следующем году приступят к строительным работам на втором этапе Багаевского гидроузла, об этом сообщили в правительстве региона.

Власти рассказали о подписании госконтракта с АО «Стройтрансгаз», который возведет второй этап Багаевского гидроузла на 27,9 миллиарда рублей. Работы подрядчик должен завершить в декабре 2024 года.

Сейчас организация приступит к разработке проектной документации сооружений напорного фронта и руслового водохранилища, работы которых будут обеспечивать вахтовый поселок и линии электропередач. Последние начнут строить уже в текущем году. Однако перед этим «Стройтрансгазу» придется провести расчистку территорий под строительство и подготовить временные дороги.

Власти ожидают, что гидроузел позволит закрыть текущие потребности населения региона, в частности — обеспечение качественного водоснабжения Ростовской области.

Ранее сообщалось, что одними из крупнейших объектов подрядчика АО «Стройтрансгаз» были стадионы, возведенные к Чемпионату мира по футболу.

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