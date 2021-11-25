В Ростовской области второй этап Багаевского гидроузла возведут за 27,9 млрд рублей

Сейчас организация приступит к разработке проектной документации сооружений напорного фронта и руслового водохранилища, работы которых будут обеспечивать вахтовый поселок и линии электропередач. Последние начнут строить уже в текущем году. Однако перед этим «Стройтрансгазу» придется провести расчистку территорий под строительство и подготовить временные дороги.