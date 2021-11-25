В Ростовской области второй этап Багаевского гидроузла возведут за 27,9 млрд рублей

Власти рассказали о подписании госконтракта с АО «Стройтрансгаз», который возведет второй этап Багаевского гидроузла на 27,9 миллиарда рублей. Работы подрядчик должен завершить в декабре 2024 года.
Сейчас организация приступит к разработке проектной документации сооружений напорного фронта и руслового водохранилища, работы которых будут обеспечивать вахтовый поселок и линии электропередач. Последние начнут строить уже в текущем году. Однако перед этим «Стройтрансгазу» придется провести расчистку территорий под строительство и подготовить временные дороги.
Власти ожидают, что гидроузел позволит закрыть текущие потребности населения региона, в частности — обеспечение качественного водоснабжения Ростовской области.
Ранее сообщалось, что одними из крупнейших объектов подрядчика АО «Стройтрансгаз» были стадионы, возведенные к Чемпионату мира по футболу.