В Таганроге на пост прокурора назначат Евгения Подъяблонского

Должность прокурора в Таганроге получил после трех лет работы в Нижнеудинской межрайонной прокуратуре Евгений Яблонский. Вскоре его представят Личному составу.
До этого должность Подъяблонского занимал Константин Фролов, который работал в прокуратуре в течение восьми лет. В августе этого года telegram-каналы Ростовской области досрочно «уволили» Фролова и сообщили, что он ушел в декрет, чтобы избежать увольнения.
Ранее в Ростовском областном суде получила новую должность Елена Золотарева. Следующие шесть лет она будет занимать пост председателя областного суда.