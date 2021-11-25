В Таганроге на пост прокурора назначат Евгения Подъяблонского

До этого должность Подъяблонского занимал Константин Фролов, который работал в прокуратуре в течение восьми лет. В августе этого года telegram-каналы Ростовской области досрочно «уволили» Фролова и сообщили, что он ушел в декрет, чтобы избежать увольнения.