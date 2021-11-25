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В Таганроге на пост прокурора назначат Евгения Подъяблонского

25 ноября 2021, 15:18
Фото: Медиахолдинг1Mi
В штат сотрудников прокуратуры Ростовской области войдет Евгений Подъяблонский, которого перевели из Нижнеудинского района Иркутской области, об этом сообщил портал DonDay.

Должность прокурора в Таганроге получил после трех лет работы в Нижнеудинской межрайонной прокуратуре Евгений Яблонский. Вскоре его представят Личному составу.

До этого должность Подъяблонского занимал Константин Фролов, который работал в прокуратуре в течение восьми лет. В августе этого года telegram-каналы Ростовской области досрочно «уволили» Фролова и сообщили, что он ушел в декрет, чтобы избежать увольнения.

Ранее в Ростовском областном суде получила новую должность Елена Золотарева. Следующие шесть лет она будет занимать пост председателя областного суда.

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