Завотделением больницы Новочеркасска предстанет перед судом после смерти ребенка

Известно, что мальчик Богдан вместе с мамой поступил в больницу 15 ноября 2019 года, у ребенка наблюдалась повышенная температура. Предварительным диагнозом стало «ОРВИ». Утром следующего дня состояние здоровья мальчика оценивалось как средней тяжести. При этом мальчику не сделали общие анализы и не провели дописследования.
Уже 17 ноября состояние ребенка резко ухудшилось, температура возросла до 39 градусов, мальчик хватался за голову, а позже потерял сознание, у него посинели губы. Его решили перевезти в реанимацию детской городской больницы, но малыш скончался в дороге.
Отмечается, что суд уже вынес приговор Ларисе Карчковой, ее посадили на два года и шесть месяцев, именно она заступила дежурство 16 ноября и осматривала Богдана. Теперь к ответственности хотят привлечь и завотделением Елизавету Тышлангову, которая не обратила внимания на неправильно поставленный диагноз.