Завотделением больницы Новочеркасска предстанет перед судом после смерти ребенка

Отмечается, что суд уже вынес приговор Ларисе Карчковой, ее посадили на два года и шесть месяцев, именно она заступила дежурство 16 ноября и осматривала Богдана. Теперь к ответственности хотят привлечь и завотделением Елизавету Тышлангову, которая не обратила внимания на неправильно поставленный диагноз.