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Завотделением больницы Новочеркасска предстанет перед судом после смерти ребенка

25 ноября 2021, 08:05
Фото: yandex.ru/maps
Заведующая инфекционным отделением Новочеркасской больницы Елизавета Тышлангова оказалась в суде после смерти ребенка, которому неверно поставили диагноз, пишет информационный портал DonDay со ссылкой на собственный источник.

Известно, что мальчик Богдан вместе с мамой поступил в больницу 15 ноября 2019 года, у ребенка наблюдалась повышенная температура. Предварительным диагнозом стало «ОРВИ». Утром следующего дня состояние здоровья мальчика оценивалось как средней тяжести. При этом мальчику не сделали общие анализы и не провели дописследования.

Уже 17 ноября состояние ребенка резко ухудшилось, температура возросла до 39 градусов, мальчик хватался за голову, а позже потерял сознание, у него посинели губы. Его решили перевезти в реанимацию детской городской больницы, но малыш скончался в дороге.

Отмечается, что суд уже вынес приговор Ларисе Карчковой, ее посадили на два года и шесть месяцев, именно она заступила дежурство 16 ноября и осматривала Богдана. Теперь к ответственности хотят привлечь и завотделением Елизавету Тышлангову, которая не обратила внимания на неправильно поставленный диагноз.

Ранее врача тюремной больницы в Ростове обвинили в смерти краснодарского каннибала Бакшеева.

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