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Экс-руководитель «Тамбова» Худяков арестован судом на два месяца

26 ноября 2021, 14:47
Фото: pxhere.com
Бывшего спортивного директора «Тамбова», задержанного правоохранительными органами на территории Московского региона 24 ноября, арестовали до 23 января 2022 года.

Такое решение принял Ленинский районный суд Тамбова, избрав обвиняемому соответствующую меру пресечения, передает «Советский спорт», ссылаясь на председателя судебного органа Ольгу Никулину.

Худяков, на пару с бывшим генеральным директором тамбовчан Ольгой Коноваловой, обвиняется в хищении бюджетных средств на сумму до нескольких миллиардов рублей за время своего пребывания в клубе.

Напомним, что команда, финишировавшая на последнем месте в чемпионате России по итогам прошлого сезона, фактически перестала существовать сразу по окончании сезона, запустив процедуру банкротства. Общая сумма долгов, в основном, по зарплате футболистам, составила 536 миллионов рублей. Уголовное дело квалифицировано по части 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ.

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