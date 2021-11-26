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Госдума прокомментировала идею о повышении вычета при покупке жилья семьями с детьми

26 ноября 2021, 19:40
Фото: 1Медиаинвест
Депутат Государственной думы РФ Иван Сухарев озвучил инициативу о повышении на один миллион суммы налогового вычета при покупке семьями с детьми жилья за каждого ребенка.

Предложение парламентария прокомментировал в интервью RT член думского комитета по промышленности и торговле Владимир Гутенев. Он заявил, что с одной стороны, выступает «за» попытку стимулировать россиян, воспитывающих детей.

Однако, с другой стороны, все помнят финал льготной ипотеки, за которой последовал поистине взрывной рост цен на рынке недвижимости. Именно по этой причине, подчеркнул депутат, Центральный банк России и остальные регуляторы призывали предотвратить перегрев рынка жилья.

По мнению Владимира Гутенева, в данном случае речь идет о необходимости тщательной экспертной оценки. Ее способны дать и парламентарии из профильного комитета, и представители различных общественных структур, полагает он.

«Несмотря на привлекательность, на первый взгляд, такой инициативы, я бы взвесил все риски, — резюмировал Гутенев. — В том числе и риск дальнейшего повышения стоимости жилья, который так высок».

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