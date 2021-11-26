Госдума прокомментировала идею о повышении вычета при покупке жилья семьями с детьми

Предложение парламентария прокомментировал в интервью RT член думского комитета по промышленности и торговле Владимир Гутенев. Он заявил, что с одной стороны, выступает «за» попытку стимулировать россиян, воспитывающих детей.
Однако, с другой стороны, все помнят финал льготной ипотеки, за которой последовал поистине взрывной рост цен на рынке недвижимости. Именно по этой причине, подчеркнул депутат, Центральный банк России и остальные регуляторы призывали предотвратить перегрев рынка жилья.
По мнению Владимира Гутенева, в данном случае речь идет о необходимости тщательной экспертной оценки. Ее способны дать и парламентарии из профильного комитета, и представители различных общественных структур, полагает он.
«Несмотря на привлекательность, на первый взгляд, такой инициативы, я бы взвесил все риски, — резюмировал Гутенев. — В том числе и риск дальнейшего повышения стоимости жилья, который так высок».