Корпорация МСП будет выявлять невыполнение квот по закупкам у представителей МСП

Всего в нынешнем году госкомпании заключили с субъектами малого и среднего бизнеса 393 тысячи крупных контрактов на общую сумму 3,3 триллиона рублей, что на 4,1% и на 11,8% больше по сравнению с минувшим годом. При этом наибольший рост закупок наблюдался на компьютерную технику, в частности закупки выросли на 6,8%, что соответствует 228,5 миллиарда рублей, на оборудование для машиностроения — на 5,7%, до 190,9 миллиарда рублей, на услуги в области архитектуры и проектирования — на 4,8%, до 161,3 миллиарда рублей.