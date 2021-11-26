rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Корпорация МСП будет выявлять невыполнение квот по закупкам у представителей МСП

26 ноября 2021, 16:02
Фото: pixabay.com
Корпорация МСП займется выявлением случаев невыполнения государственными предприятиями квот по закупкам у представителей малого и среднего бизнеса. Такое поручение компании дал первый заместитель председателя Правительства России Андрей Белоусов.

Вместе с тем первый зампредседателя правительства дал поручение Министерству финансов РФ объединить усилия с Министерством экономического развития РФ и Корпорацией МСП для ускорения подготовки к обсуждению в Государственной думе проектов законов об определении механизма «выращивания» поставщиков и установлении требований к банковским гарантиям.

Отмечается, что последний законопроект был внесен на рассмотрение в Госдуму в начале нынешнего года. Предполагается, что малые и средние предприятия при участии в закупках государственных предприятий смогут предоставлять гарантии от любого банка, который входит в перечень кредитных организаций, имеющих право предоставлять гарантии по обеспечению заявок и исполнению договоров в рамках государственных закупок, сообщает finmarket.ru.

На сегодняшний день в данном списке значатся 194 финансовые организации. Отмечается, что в настоящее время госкомпании на свое усмотрение определяют банки, которые могут предоставить гарантии при госзакупках.

В свою очередь проект закона о «выращивании» поставщиков для участия в закупках был внесен на обсуждение в Государственную думу в октябре текущего года. Согласно документу, Кабмин РФ обязан будет определиться с перечнем требований, предъявляемых к участникам программ развития госпредприятий, а также с порядком проведения отбора подобных предприятий.

Помимо этого, первый зампредседателя Правительства РФ дал указания подготовить предложения по совершенствованию оценки качества закупок, в которых принимают участие малые и средние предприятия. Соответствующее поручение было дано Корпорации МСП.

Всего в нынешнем году госкомпании заключили с субъектами малого и среднего бизнеса 393 тысячи крупных контрактов на общую сумму 3,3 триллиона рублей, что на 4,1% и на 11,8% больше по сравнению с минувшим годом. При этом наибольший рост закупок наблюдался на компьютерную технику, в частности закупки выросли на 6,8%, что соответствует 228,5 миллиарда рублей, на оборудование для машиностроения — на 5,7%, до 190,9 миллиарда рублей, на услуги в области архитектуры и проектирования — на 4,8%, до 161,3 миллиарда рублей.

Как отметили в Корпорации МСП, порядка 65% компаний-поставщиков увеличили численность персонала на 19 тысяч человек, а доход возрос на 1,1 триллиона рублей.

#Новости#Экономика
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00