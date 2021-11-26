Корпорация МСП будет выявлять невыполнение квот по закупкам у представителей МСП

Вместе с тем первый зампредседателя правительства дал поручение Министерству финансов РФ объединить усилия с Министерством экономического развития РФ и Корпорацией МСП для ускорения подготовки к обсуждению в Государственной думе проектов законов об определении механизма «выращивания» поставщиков и установлении требований к банковским гарантиям.
Отмечается, что последний законопроект был внесен на рассмотрение в Госдуму в начале нынешнего года. Предполагается, что малые и средние предприятия при участии в закупках государственных предприятий смогут предоставлять гарантии от любого банка, который входит в перечень кредитных организаций, имеющих право предоставлять гарантии по обеспечению заявок и исполнению договоров в рамках государственных закупок, сообщает finmarket.ru.
На сегодняшний день в данном списке значатся 194 финансовые организации. Отмечается, что в настоящее время госкомпании на свое усмотрение определяют банки, которые могут предоставить гарантии при госзакупках.
В свою очередь проект закона о «выращивании» поставщиков для участия в закупках был внесен на обсуждение в Государственную думу в октябре текущего года. Согласно документу, Кабмин РФ обязан будет определиться с перечнем требований, предъявляемых к участникам программ развития госпредприятий, а также с порядком проведения отбора подобных предприятий.
Помимо этого, первый зампредседателя Правительства РФ дал указания подготовить предложения по совершенствованию оценки качества закупок, в которых принимают участие малые и средние предприятия. Соответствующее поручение было дано Корпорации МСП.
Всего в нынешнем году госкомпании заключили с субъектами малого и среднего бизнеса 393 тысячи крупных контрактов на общую сумму 3,3 триллиона рублей, что на 4,1% и на 11,8% больше по сравнению с минувшим годом. При этом наибольший рост закупок наблюдался на компьютерную технику, в частности закупки выросли на 6,8%, что соответствует 228,5 миллиарда рублей, на оборудование для машиностроения — на 5,7%, до 190,9 миллиарда рублей, на услуги в области архитектуры и проектирования — на 4,8%, до 161,3 миллиарда рублей.
Как отметили в Корпорации МСП, порядка 65% компаний-поставщиков увеличили численность персонала на 19 тысяч человек, а доход возрос на 1,1 триллиона рублей.