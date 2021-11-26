На брата директора СЗАО «СКВО» возбудили дело за рейдерство вместе с «Покровскими»

По версии следователей, к рейдерству вероятно может быть причастен и сводный брат Анны — Денис Касьяненко. В отношении него возбуждено дело за ложные доносы, дачу ложных показаний и легализацию денежных средств. Предполагается, что Денис якобы мог получить крупную сумму от адвокатов концерна.