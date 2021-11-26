На брата директора СЗАО «СКВО» возбудили дело за рейдерство вместе с «Покровскими»

Сообщается, силовики провели очередные обыски на предприятиях концерна «Покровский» в Ростовской области и Краснодарского края. Сотрудники ФСБ искали доказательства попытки захвата крупнейшего сельхозпредприятия в Ростовской области СЗАО «СКВО». Следователи полагали, что члены ОПГ могли пытаться захватить компанию совместно с братом директора СЗАО «СКВО» Денисом Касьяненко.
«Новое дело возбуждено в ноябре в отношении фактических собственников „Покровского“ по статье „Вымогательство, совершенное организованной группой в целях получения чужого имущества в особо крупном размере“», — рассказал источник.
Считается, три человека успели скрыться от следствия — Коровайко, Чебанов и Ечкалов. Их объявили в розыск.
Попытка возможного захвата предприятия продолжалась долгие годы, компания принадлежит Анне и Елене Касьяненко.
По версии следователей, к рейдерству вероятно может быть причастен и сводный брат Анны — Денис Касьяненко. В отношении него возбуждено дело за ложные доносы, дачу ложных показаний и легализацию денежных средств. Предполагается, что Денис якобы мог получить крупную сумму от адвокатов концерна.
Подробнее о деятельности компании читайте в материале: Десять лет рейдерства и сотни пострадавших: мощный концерн «Покровский» тонет.