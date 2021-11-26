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На брата директора СЗАО «СКВО» возбудили дело за рейдерство вместе с «Покровскими»

26 ноября 2021, 15:27
Фото: Медиахолдинг1Mi
В отношении сводного брата директора СЗАО «СКВО» Дениса Касьяненко возбуждено уголовное дело за возможную попытку рейдерского захвата предприятия, в котором якобы участвовали и ранее арестованные члены ОПГ из концерна «Покровский», рассказал RostovGazeta источник в правоохранительных органах.

Сообщается, силовики провели очередные обыски на предприятиях концерна «Покровский» в Ростовской области и Краснодарского края. Сотрудники ФСБ искали доказательства попытки захвата крупнейшего сельхозпредприятия в Ростовской области СЗАО «СКВО». Следователи полагали, что члены ОПГ могли пытаться захватить компанию совместно с братом директора СЗАО «СКВО» Денисом Касьяненко.

«Новое дело возбуждено в ноябре в отношении фактических собственников „Покровского“ по статье „Вымогательство, совершенное организованной группой в целях получения чужого имущества в особо крупном размере“», — рассказал источник.

Считается, три человека успели скрыться от следствия — Коровайко, Чебанов и Ечкалов. Их объявили в розыск.

Попытка возможного захвата предприятия продолжалась долгие годы, компания принадлежит Анне и Елене Касьяненко.

По версии следователей, к рейдерству вероятно может быть причастен и сводный брат Анны — Денис Касьяненко. В отношении него возбуждено дело за ложные доносы, дачу ложных показаний и легализацию денежных средств. Предполагается, что Денис якобы мог получить крупную сумму от адвокатов концерна.

Подробнее о деятельности компании читайте в материале: Десять лет рейдерства и сотни пострадавших: мощный концерн «Покровский» тонет.

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