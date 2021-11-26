Ненадежный партнер: сможет ли «Синара» обновить трамвайный парк Таганрога

Компания выиграла тендер еще в октябре прошлого года, но так и не начала поставку техники. Справится ли другая «дочка» Группы Синара бизнесмена Пумпянского с новым взятым на себя обязательством – концессионным соглашением на обновление трамвайной сети Таганрога?
Весной администрация Таганрога подписала концессионное соглашение с «Синара-ГТР Таганрог». Согласно проекту, будет построено 45 километров трамвайных путей, модернизирована имеющаяся трамвайная инфраструктура. Так, планируется построить 80 остановочных пунктов, отремонтировать трамвайное депо, восемь тяговых подстанций и диспетчерский пункт. Также намечена закупка 60 трамваев. Окончание работ запланировано на октябрь 2022 года. Общий объем финансирования составляет 11 млрд 839 млн рублей, из них 2,58 млрд рублей инвестирует город, а остальные средства вложит «Синара-ГТР Таганрог».
Аналогичные планы у «Синары» есть и для Ростова-на-Дону. На ПМЭФ правительство Ростовской области подписало соглашение с Группой Синара по вопросам стратегического развития региона. Среди прочего стороны подтвердили намерение сотрудничать по организации транспортного обслуживания населения. Позже замглавы администрации Ростова-на-Дону по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Симков заявил, что группа «Синара» может обновить трамвайную сеть города в рамках концессионного соглашения.
Однако успех этих предприятий вызывает сомнения после глобального провала «Синары» в Москве. О решении Мосметро расторгнуть контракт на поставку трамваев стало известно 23 ноября. Как сказано в документе, подписанном начальником Мосметро Виктором Козловским, решение было принято «ввиду того, что поставщик не исполнил предусмотренное контрактом обязательство по поставке товаров». Нарушения контракта выражались в неоднократных претензиях, который заказчик направлял исполнителю. Кроме того, сейчас Мосметро требует вернуть и 250 млн рублей аванса.
Современные трамваи от уральской компании в Москве очень ждали. Заммэра, руководитель столичного Департамента транспорта Максим Ликсутов планировал, что «новые вагоны выйдут на те маршруты, где даже в час пик загрузка далека от максимальной». «При этом трамваи полностью справятся со своей задачей - одновременно в них сможет проехать 110 человек», – воодушевленно заявлял чиновник. В апреле 2021 года уже мэр столицы Сергей Собянин сообщал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», что через три года на линиях будут только трамваи нового поколения.
Кто же думал, что владелец «Синары» Дмитрий Пумпянский вероятно не оправдает надежды московского правительства? Да к тому же разрыв договора, по сути, еще и обесценил неоднократные заявления столичных чиновников о скорой поставке трамваев. В сухом остатке Москва имеет потерю полутора лет, из которых больше года съела имитация «кипучей деятельности» со стороны исполнителя. Теперь предстоит процедура расторжения контракта и объявление нового конкурса, а тендерные процедуры, как известно, дело небыстрое. Неудобные вопросы последуют и в адрес генерального директора «Торговый дом СТМ» Антона Зубихина, который, судя по всему, попросту подставил своего шефа.
В «Синаре» до последнего делали вид, что собираются исполнить контракт. Несмотря на фактическое отсутствие трамваев, в июне 2021 года компания представила изображения внешнего вида своего транспорта, которые даже прокомментировал Максим Ликсутов: «В ближайшие два года в Москву придут 90 трамваев нового типа. У них другой дизайн, но выполненный в стиле московского транспорта. Они односекционные и с низким полом — удобны для пожилых пассажиров и людей с ограниченными возможностями».
Но всё это так и осталось на бумаге, и уж тем более не спасло контракт от расторжения. И это было вполне закономерно, ведь трамвайная эпопея «Синары» началась еще до ее участия в московском тендере, причем на каждом этапе она сопровождалась невыполненными обещаниями.
Так, в августе 2020 года глава Совета директоров холдинга СТМ Александр Мишарин заявил о планах по созданию производства трамваев по лицензии чешской компании «Шкода» на заводе «Калугапутьмаш». Построить с нуля трамвайную линию совсем непросто, требуются колоссальные вложения, начиная от закупки оборудования и заканчивая подбором высококвалифицированных кадров. Поэтому вместо того, чтобы реально вложиться в калужское предприятие, «Синара», вероятно, намеревалась просто завезти трамваи из Чехии. Однако незаметно протащить готовую зарубежную продукцию помешал Минпромторг, не подтвердивший наличие производства трамваев в Калуге.
И поскольку для самостоятельного строительства трамваев у «Синары» не было компетенций, холдинг начал искать того, кто сможет предоставить транспорт. Выбор пал на «Уралтрансмаш» (входит в «Уралвагонзавод» корпорации «Ростех»). Именно с этими трамваями «Синара» и заявилась на московский тендер. Но сотрудничество продлилось недолго. Уральский завод отказался подписать договор, и неудачливым перекупщикам пришлось искать новых поставщиков.
В результате многочисленных переговоров с несколькими предприятиями им удалось договориться с Усть-Катавским вагоностроительным заводов (УКВЗ), который входит в структуру Роскосмоса.
Надо отметить, что УКВЗ тоже совсем недавно переживал не лучшие времена, находясь на грани банкротства, однако усилиями Роскосмоса его удалось вернуть к жизни. В 2019 году в письме главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина на имя губернатора Челябинской области Бориса Дубровского говорилось: «Производственные мощности завода полностью укомплектованы всем необходимым персоналом и оборудованием, имеется разрешительная документация, что позволяет УКВЗ осуществлять производство существующего модельного ряда трамвайных вагонов и запасных частей, а также обеспечить поставки трамваев сразу в несколько регионов РФ».
В феврале 2020 года сообщалось о проведении испытаний трамвая, разработанного предприятиями Роскосмоса – УКВЗ и «Титан-Баррикады». «Благодаря высокому спросу, помимо расширения номенклатуры выпускаемой продукции, завод планирует нарастить мощности, увеличив объемы основного производства до 200 трамваев в год», – сообщали в Объединенной ракетно-космической корпорации (входит в Роскосмос).
Впрочем, пример «реализации» московского тендера показал, что «Синара» очень ненадежный партнер, сотрудничество с которым ставит под серьезную угрозу планы Дмитрия Рогозина по развитию УКВЗ. Ведь в результате ни один трамвай от Усть-катавского завода до столицы не доехал. Вопрос, доедут ли до Таганрога?
Не секрет, что именно УКВЗ является контрактным партнером «Синара-ГТР Таганрог» по производству подвижного состава в рамках концессионного соглашения. Удастся ли им поставить обещанные 60 трамваев, покажет время.