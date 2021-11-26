Ненадежный партнер: сможет ли «Синара» обновить трамвайный парк Таганрога

Кто же думал, что владелец «Синары» Дмитрий Пумпянский вероятно не оправдает надежды московского правительства? Да к тому же разрыв договора, по сути, еще и обесценил неоднократные заявления столичных чиновников о скорой поставке трамваев. В сухом остатке Москва имеет потерю полутора лет, из которых больше года съела имитация «кипучей деятельности» со стороны исполнителя. Теперь предстоит процедура расторжения контракта и объявление нового конкурса, а тендерные процедуры, как известно, дело небыстрое. Неудобные вопросы последуют и в адрес генерального директора «Торговый дом СТМ» Антона Зубихина, который, судя по всему, попросту подставил своего шефа.