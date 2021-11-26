Почему Большой казачий Круг в Новочеркасске вызвал скандал

«В своем выступлении на Большом Круге депутат Госдумы Александр Бородай сказал, что у любого человека, называющего себя казаком, он спрашивает, где он воевал, потому что казаки — это воины, и за последние 30 лет у них было много возможностей с оружием в руках защищать Родину, — отмечает сотник Владимир Замбаев. — И по поводу того, что казаки — это народ, он тоже высказался. По его мнению, казаки — это субэтнос русского суперэтноса. Но это его мнение, и он его нам не навязывал. Его выступление было может быть жестким по сути, но корректным, уважительным по форме. Не случайно после его выступления атаман Всевеликого войска Донского предложил принять Александра Бородая в казаки и приписать его к одной из донских станиц».