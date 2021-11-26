Почему Большой казачий Круг в Новочеркасске вызвал скандал

Какие были на то причины, что же на самом деле произошло на Большом Круге, почему действующему атаману Всевеликого войска Донского Виталию Бобыльченко дали полгода на исправление — в материале корреспондента RostovGazeta.
Повод для провокации
В редакцию RostovGazeta поступило письмо, автор которого рассказал о своем видении того, как в городе Новочеркасске прошел казачий Большой Круг Всевеликого войска Донского. По его словам, уже в начале мероприятия стало понятно, что приехавшие из Москвы почетные гости были не довольны организацией главного для донских казаков события. Пожелавший сохранить анонимность читатель уточнил, что апофеозом масштабного мероприятия для Ростовской области стало выступление депутата Госдумы Александр Бородая, который якобы сказал нечто оскорбительное о присутствовавших.
Напомним, что RostovGazeta неоднократно поднимала вопросы «казачьей» национальности, в том числе и выясняла, как проходила перепись населения, во время которой предстояло обязательно посчитать казаков на Дону.
Однако никто из присутствующих на казачьем Большом Круге не подтвердил RostovGazeta информацию об оскорблении.
«Что касается приписываемого депутату Госдумы и руководителю „Союза добровольцев Донбасса“ Александру Бородаю слов, то я таких слов не помню», — подчеркивает атаман Шахтинского городского казачьего общества «Александровск-Грушевское» Дмитрий Суворов.
Участники мероприятия сошлись во мнении, что в выступлении Александра Бородая было несколько ярких высказываний, которые, скорее всего, и вызвали неоднозначную трактовку его слов, а, возможно, и послужили поводом для провокации со стороны определенной группы казаков.
«В своем выступлении на Большом Круге депутат Госдумы Александр Бородай сказал, что у любого человека, называющего себя казаком, он спрашивает, где он воевал, потому что казаки — это воины, и за последние 30 лет у них было много возможностей с оружием в руках защищать Родину, — отмечает сотник Владимир Замбаев. — И по поводу того, что казаки — это народ, он тоже высказался. По его мнению, казаки — это субэтнос русского суперэтноса. Но это его мнение, и он его нам не навязывал. Его выступление было может быть жестким по сути, но корректным, уважительным по форме. Не случайно после его выступления атаман Всевеликого войска Донского предложил принять Александра Бородая в казаки и приписать его к одной из донских станиц».
Однако по другой информации, в ответ на это предложение из зала послышалось малочисленное одобрение.
Атаману пригрозили
Еще одной актуальной темой стали подозрения о том, что действующего атамана Всевеликого войска Донского Виталия Бобыльченко не хотят видеть в руководстве старейшего казачьего войска. И в этом вопросе мнения голосовавших разделились почти пополам: 213 голосов было отдано «за» работу действующего атамана, и 202 голоса — «против».
«Но тут надо учесть и голосование волгоградских казаков, которых перед поездкой в Новочеркасск строго проинструктировали местные власти, а точнее дали прямое голосование голосовать положительно», — подчеркнул автор письма.
Однако опрошенные RostovGazeta участники мероприятия опровергли этот факт.
«С делегатами прошедшего в субботу Большого Круга Всевеликого войска Донского никто разъяснительной работы не проводил, как выступать и как голосовать не инструктировал. Я это точно знаю, потому что со многими из них лично знаком и тесно общался и перед Кругом и после него, — уверяет Дмитрий Суворов. — Результаты голосования подсчитывались долго, потому что половина делегатов голосовала очно, а другая — дистанционно. И надо было учесть мнение каждого делегата, чтобы всем было ясно — принятые на Круге решения, в том числе по признанию удовлетворительной работы атамана Всевеликого войска Донского — это мнение большинства делегатов и стоящих за ними округов, юртов, станиц и хуторов».
Практически сразу после Большого Круга в региональных телеграм-каналах появился пост о том, что атаман Всероссийского казачьего войска Николай Долуда дал полковнику Виталию Бобыльченко полгода на исправление. Согласно информации, основными претензиями к работе атамана якобы стало проведение не всех плановых войсковых мероприятий, и недостаточное внимание к Республике Калмыкии, Волгоградской и Астраханской областям. А недовольство донских казаков вызвало не выполнение атаманом обещания годичной давности — примирить реестровых и нереестровых казаков региона.
«Наш атаман согласился со многими из замечаний и, я уверен, сможет их исправить. Кое-кто считает эти замечания проявлением традиционного соперничества между Доном и Кубанью, но я думаю, что дело в другом — начальство всегда должно найти недостатки в работе своих подчиненных, иначе какое оно начальство, — комментирует заместитель атамана Астраханского округа Михаил Анишко. — А некоторые СМИ просто извратили это в своих заголовках, дескать, „атаману Всевеликого войска Донского пригрозили смещением с должности“. Согласно нашему Уставу даже само решение о внесении на рассмотрение Круга вопроса о досрочном прекращении полномочий войскового атамана принимается не менее чем двумя третями голосов членов Совета атаманов войска (причем по согласованию с Советом при президенте по делам казачества и Федерального агентства по делам национальностей). А само решение о прекращении полномочий войскового атамана должно быть принято голосами не менее двух третей участников Круга».
Останки пяти генералов
Большой Круг длился намного дольше запланированного. В числе множества вопросов, затрагивающих различные аспекты жизни региона, прозвучало и обсуждение перезахоронения останков пяти казачьих генералов, сподвижников атамана Платова и героев войны с Наполеоном, рядом с их атаманом и командиром в усыпальнице Вознесенского войскового всеказачьего собора.
«В эту работу вовлечены Следственный комитет, лаборатория судмедэкспертизы Министерства обороны, эксперты РАН, исторический совет Войска Донского, комиссия при правительстве Ростовской области и даже комиссия РПЦ, потому что захоронение планируется в патриаршем соборе. Это важно не только для нас, казаков, но и для всех патриотов России», — рассказывает заместитель атамана Калмыцкого округа Иван Горбачев.