Пожар на электроподстанции оставил без тепла и света дома и детсады во Владивостоке

Posted 26 ноября 2021, 09:30
Published 26 ноября 2021, 09:30
Modified 18 сентября 2022, 14:28
Updated 18 сентября 2022, 14:28
Как сообщает fedpress.ru, данные здания расположены на улицах Фадеева, Спортивная, Трамвайная и Шепеткова.
В первую очередь силами специалистов ВПЭС идет подключение к резервным источникам электричества социально важных объектов. Речь о детских садах, школа, больницах и поликлиниках. За два часа электричество должно появиться везде.
Нагрузку с поврежденной подстанции возьмет на себя второй трансформатор.