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Posted 26 ноября 2021, 09:30

Published 26 ноября 2021, 09:30

Modified 18 сентября 2022, 14:28

Updated 18 сентября 2022, 14:28

Пожар на электроподстанции оставил без тепла и света дома и детсады во Владивостоке

26 ноября 2021, 09:30
Загоревшаяся трансформаторная подстанция во Владивостоке оставила без электричества 50 жилых домов и социальные объекты.

Как сообщает fedpress.ru, данные здания расположены на улицах Фадеева, Спортивная, Трамвайная и Шепеткова.

В первую очередь силами специалистов ВПЭС идет подключение к резервным источникам электричества социально важных объектов. Речь о детских садах, школа, больницах и поликлиниках. За два часа электричество должно появиться везде.

Нагрузку с поврежденной подстанции возьмет на себя второй трансформатор.

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