Пожар на электроподстанции оставил без тепла и света дома и детсады во Владивостоке

Загоревшаяся трансформаторная подстанция во Владивостоке оставила без электричества 50 жилых домов и социальные объекты.

Как сообщает fedpress.ru, данные здания расположены на улицах Фадеева, Спортивная, Трамвайная и Шепеткова. В первую очередь силами специалистов ВПЭС идет подключение к резервным источникам электричества социально важных объектов. Речь о детских садах, школа, больницах и поликлиниках. За два часа электричество должно появиться везде. Нагрузку с поврежденной подстанции возьмет на себя второй трансформатор.