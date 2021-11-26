Ростовчане заявили о необходимости провести голосование по законопроекту о QR-кодах

В соцсетях пользователи попросили провести голосование, чтобы люди решили, нужен ли этот закон в стране. Некоторые посчитали, что он может быть не эффективен из-за человеческого фактора. Ростовчане считают, что проверяющие кодов начнут формально относиться к своим обязанностям.