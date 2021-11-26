Ростовчане заявили о необходимости провести голосование по законопроекту о QR-кодах

В рамках федеральной инициативы планируется сделать вход в различные учреждения и организации по QR-коду о вакцинации. Сейчас законопроект находится на обсуждении в регионах.
В Ростовской области депутаты заявили, что его принятие носит чрезвычайный характер для жизни граждан. При этом большинство предложенных мер действуют в регионе.
В соцсетях пользователи попросили провести голосование, чтобы люди решили, нужен ли этот закон в стране. Некоторые посчитали, что он может быть не эффективен из-за человеческого фактора. Ростовчане считают, что проверяющие кодов начнут формально относиться к своим обязанностям.
Часть пользователей призвала остальных соблюдать меры профилактики коронавируса, чтобы можно было снять ограничения.
Коды будут выдавать после вакцинации или перенесенного заболевания. Госдума рассмотрит проект закона на заседании, которое состоится 16 декабря.