Ростовский доктор высказался о введении QR-кодов

«Лучше бы и дальше проявлять „мягкую силу“, убеждая наше население в необходимости прививаться. Это даст эффект. К тому же, растет число переболевших граждан. Сейчас мы пересчитываем всех, у кого есть антитела к коронавирусу. Эти люди тоже получат свои QR-коды, а мы выясним, кто из прикрепленного населения у нас еще не сделал прививку», — поясняет врач.