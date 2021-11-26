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Ростовский доктор высказался о введении QR-кодов

26 ноября 2021, 07:37
Фото: rawpixel.com / freepik.com
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Появление QR-кодов раздражает наше население и лучше и дальше использовать «мягкую силу», убеждая людей вакцинироваться от COVID-19, сообщил RostovGazeta ростовский врач, отказавшийся публиковать свое имя

По его словам, эпидемия коронавируса — это нескончаемый процесс, и длиться он будет до тех пор, пока все люди не пройдут вакцинацию, чтобы перестать заражать друг друга COVID-19.

«Те меры, которые примут наши власти, наверняка будут хорошо выверены. Я не думаю, что будут излишества. Да и давайте будем откровенны — я не заметил, чтобы наш народ страдал от противоэпидемических мер. В чем сложность носить маски в местах скопления людей и соблюдать социальную дистанцию, а если заболел — оставаться дома?» — отмечает доктор.

Он уверен, что контролировать вакцинированных по QR-кодам, с одной стороны, сложно реализовать технически, например, если QR-код потребуется для проезда в общественном транспорте. А с другой стороны, появление нового электронного документа раздражает население.

«Лучше бы и дальше проявлять „мягкую силу“, убеждая наше население в необходимости прививаться. Это даст эффект. К тому же, растет число переболевших граждан. Сейчас мы пересчитываем всех, у кого есть антитела к коронавирусу. Эти люди тоже получат свои QR-коды, а мы выясним, кто из прикрепленного населения у нас еще не сделал прививку», — поясняет врач.

Он добавляет, что проводимые противоэпидемические мероприятия — перманентны. Они не заканчиваются.

Фото: donland.ru

«Сейчас мы активизируемся по отношению к пожилому населению, возрастом 60+. Им необходимо пройти ревакцинацию. Мы всех обзваниваем, приглашаем на прививку. А маломобильных граждан прививаем дома. Для вакцинации у нас нет выходных дней. Давайте соберемся всем миром, как мы это можем сделать, когда хотим победить общего врага. Сделаем прививку и закончим эпопею с коронавирусом», — призывает доктор.

Ранее RostovGazeta сообщала, что более 540 человек из-за границы привезли коронавирус в Ростовскую область.

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