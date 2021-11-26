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Сити-менеджер Алексей Логвиненко наградил многодетных матерей Ростова 26 ноября

26 ноября 2021, 13:39
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове-на-Дону в преддверии Дня матери Алексей Логвиненко вручил награды многодетным матерям из донской столицы, об этом он сообщил в своем Instagram.

Глава администрации также рассказал, что в Ростове-на-дону более семи тысяч многодетных семей, которые воспитывают в общей сложности более 22 тысяч детей, при этом с каждым годом эти показатели растут.

Алексей Логвиненко отметил, что для того, чтобы семьи из донской столицы росли и крепли, проводится большая работа. По его словам, защита материнства и детства — это одно из приоритетных направлений работы администрации города.

Фото: rostov-gorod.ru

Награждение матерей проходило в администрации города. Почетными грамотами были награждены Вера Гагалаян и Светлана Лягушина. Также благодарность от главы администрации города получила Яна Кузюбердина, а Наталье Литвиновой, Седе Захаровой, Ирине Карпенчук, Марине Раковой и Татьяне Толстолуцкой были вручены благодарственные письма главы администрации.

Также почетными грамотами Всероссийского общественного движения «Матери России» были удостоены Надежда Зотова, Наталья Азарова, Любовь Батейкина, Майя Петрова и Эльмира Репченко.

Как отметил Алексей Логвиненко, каждая из ростовчанок является примером безграничной материнской любви и большого сердца. Сити-менеджер пожелал матерям крепкого здоровья, счастья и благополучия в завершении встречи.

«Дорогие мамы! Раньше существовало звание „мать-героиня“. Незаслуженно забытое, это звание можно дать каждой из вас», — сказал Алексей Логвиненко.

Ранее глава администрации Ростова сообщил, что с декабря в донской столице приступит к работе 41 точка продажи елок и новогодних товаров.

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