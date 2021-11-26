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Сотрудники морга из Таганрога начали оставлять трупы на улице в ноябре 2021 года

26 ноября 2021, 09:47
Фото: Соцсети
В Таганроге из-за загруженности моргов тела людей оставляют на улице, пишет Bloknot-rostov со ссылкой на слова очевидцев.

По их словам, в округе появился неприятный неприятный запах, а тело родственники могут получить только через 2-3 недели. Горожане жалуются на завышенные цены на услуги патологоанатомического бюро.

В администрации города заявили, что сложилась критическая ситуация с хранением тел. Однако о том, что они якобы лежат на улице, не говорилось.

К проблемам привело том, что «Патологоанатомическое бюро» не справляется с возросшей нагрузкой. В том числе она связана с ситуацией с коронавирусом.

В результате увеличили количество вскрытий, а тела теперь хранят в камерах для биопсийного материала.

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