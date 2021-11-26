Сотрудники морга из Таганрога начали оставлять трупы на улице в ноябре 2021 года

По их словам, в округе появился неприятный неприятный запах, а тело родственники могут получить только через 2-3 недели. Горожане жалуются на завышенные цены на услуги патологоанатомического бюро.
В администрации города заявили, что сложилась критическая ситуация с хранением тел. Однако о том, что они якобы лежат на улице, не говорилось.
К проблемам привело том, что «Патологоанатомическое бюро» не справляется с возросшей нагрузкой. В том числе она связана с ситуацией с коронавирусом.
В результате увеличили количество вскрытий, а тела теперь хранят в камерах для биопсийного материала.