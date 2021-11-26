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Спасательные работы на шахте в Кузбассе были приостановлены

26 ноября 2021, 16:51
Фото: pixabay.com
Спасательные работы на шахте “Листвяжная” в Кузбассе приостановили. Врио главы МЧС Александр Чуприян сообщил, что в шахте были найдены тела трех спасателей, которые направлялись на поиски оставшихся в живых горняков.

Как сообщает infox.ru со ссылкой на “Федеральное агентство новостей”, сотрудники МЧС, которые спустились в шахту, имеют с собой кислородные баллоны. Емкость баллонов рассчитана на 4 часа, однако, если температурные значения высокие, их может хватить на 2,5 часа.

Трагедия произошла в шахте в Беловском городском округе. По предварительным данным, в одной из штолен произошел взрыв, причины которого не выявлены в настоящий момент. После того, как прогремел взрыв, спастись удалось 239 горнякам. В период проведения операции по спасению были найдены 11 погибших, состояние 35 горняков неизвестно.

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