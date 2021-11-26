Спасательные работы на шахте в Кузбассе были приостановлены

Как сообщает infox.ru со ссылкой на “Федеральное агентство новостей”, сотрудники МЧС, которые спустились в шахту, имеют с собой кислородные баллоны. Емкость баллонов рассчитана на 4 часа, однако, если температурные значения высокие, их может хватить на 2,5 часа.
Трагедия произошла в шахте в Беловском городском округе. По предварительным данным, в одной из штолен произошел взрыв, причины которого не выявлены в настоящий момент. После того, как прогремел взрыв, спастись удалось 239 горнякам. В период проведения операции по спасению были найдены 11 погибших, состояние 35 горняков неизвестно.