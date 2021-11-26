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В каталоге российских ВКС России появился новый спутник

26 ноября 2021, 12:17
Фото: pixabay.com
Министерство обороны России проинформировало о новом военном спутнике, появившемся в Главном каталоге космических объектов отечественной системы контроля космического пространства ВКС РФ.

Как сообщают корреспонденты RT, речь идет о ракете-носителе «Союз-2.1б», которую запустили сегодня, 25 ноября.

Центр контроля космического пространства Космических войск ВКС РФ внес в каталог сведения о разгонном блоке «Фрегат», а также о «Космосе-2552», сообщили в оборонном ведомстве.

Как только космический аппарат был выведен на орбиту, офицеры начали анализировать координатные и некоординатные данные о новых объектах. Военные эксперты преследовали цель принять их на сопровождение наземными средствами центра разведки космической обстановки Космических войск ВКС.

Ранее появилась информация о том, что в четверг, 25 ноября, с космодрома Плесецк успешно произведен запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б». Она вывела космический аппарат на расчетную орбиту, резюмировали в Минобороны РФ.

#Новости#Политика
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