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В массовой застройке Москвы доля студий впервые превысила 20%

26 ноября 2021, 08:03
Фото: pixabay.com
Аналитики «Метриум» сообщили, что в в прошлом месяце в столичных новостройках комфорт- и эконом-класса число продаваемых девелоперами студий выросло до 21% от общего числа квартир.

За минувший год предложение по студиям выросло почти вдвое. Сейчас, вместе с однокомнатными квартирами, — это 56% от совокупного числа новых квартир массового сегмента, пишет iz.ru.

На данный момент, каждая пятая квартира предлагаемая в новостройках — это студия (21% от общего числа квартир). Опережают их в процентном соотношении только двухкомнатные и однокомнатные (29 и 35% соответственно).

Также эксперты отмечают, что студии теряют метрах. Если в октябре прошлого года их средняя площадь составляла почти 27 квадратных метров, то в октябре 2021-го она сократилась до 23,8 квадратов.

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