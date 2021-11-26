В массовой застройке Москвы доля студий впервые превысила 20%

За минувший год предложение по студиям выросло почти вдвое. Сейчас, вместе с однокомнатными квартирами, — это 56% от совокупного числа новых квартир массового сегмента, пишет iz.ru.
На данный момент, каждая пятая квартира предлагаемая в новостройках — это студия (21% от общего числа квартир). Опережают их в процентном соотношении только двухкомнатные и однокомнатные (29 и 35% соответственно).
Также эксперты отмечают, что студии теряют метрах. Если в октябре прошлого года их средняя площадь составляла почти 27 квадратных метров, то в октябре 2021-го она сократилась до 23,8 квадратов.