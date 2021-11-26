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В Новочеркасске от должности отстранили чиновника, злоупотребившего полномочиями

26 ноября 2021, 10:21
Фото: yandex.ru/maps
В Новочеркасске отстранили от работы начальника отдела муниципальных земель, подозреваемого в продаже муниципальной земли на невыгодных государству условиях, об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов.

В четверг, 25 ноября, Новочеркасский городской суд рассмотрел ходатайство об отстранении от должности Максима Папшой, ставшего подозреваемым в деле о превышении должностных полномочий.

Следователи подозревают, что Папшой мог злоупотребить своими полномочиями, когда занимал пост главы отдела муниципальных земель. Объектом подозрений стала сделка на земельный участок площадью два миллиона квадратных метров, продажу которого провели без торгов, кроме того, в сделке не учли кадастровую стоимость. Ущерб государства от этой сделки составил более 9,33 миллиона рублей.

После рассмотрения ходатайства судом чиновника отстранили от должности.

Ранее закончили расследовать дел бывшего главы регионального министерства ЖКХ Андрея Майера, выделившего средства на благоустройство парков в Зверево и Ростове.

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