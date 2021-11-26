В Новочеркасске от должности отстранили чиновника, злоупотребившего полномочиями

Следователи подозревают, что Папшой мог злоупотребить своими полномочиями, когда занимал пост главы отдела муниципальных земель. Объектом подозрений стала сделка на земельный участок площадью два миллиона квадратных метров, продажу которого провели без торгов, кроме того, в сделке не учли кадастровую стоимость. Ущерб государства от этой сделки составил более 9,33 миллиона рублей.