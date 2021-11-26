В ноябре с территории Украины в Ростовскую область не пропустили 20 кг красной икры

В пресс-службе ведомства рассказали, что в багаже пассажиров, пересекавших границу между Россией и Украиной, обнаружили пять килограммов соленой рыбы, и еще 20 килограмм красной икры. На всю эту продовольственную продукцию владелец багажа не смог предъявить ветеринарные документы, а потому рыбу и икру вернули на территорию Украины.
В ведомстве напомнили, что к ввозу без документов допускают не более пяти килограммов продукции на одного человека и только при условии, что страна производителя продукта имеет благополучные эпизоотические характеристики.