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В ноябре с территории Украины в Ростовскую область не пропустили 20 кг красной икры

26 ноября 2021, 08:23
Фото: pexels.com
В Ростовской области в пропускном пункте «Матвеев Курган» задержали 20 килограммов красной икры, сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

В пресс-службе ведомства рассказали, что в багаже пассажиров, пересекавших границу между Россией и Украиной, обнаружили пять килограммов соленой рыбы, и еще 20 килограмм красной икры. На всю эту продовольственную продукцию владелец багажа не смог предъявить ветеринарные документы, а потому рыбу и икру вернули на территорию Украины.

В ведомстве напомнили, что к ввозу без документов допускают не более пяти килограммов продукции на одного человека и только при условии, что страна производителя продукта имеет благополучные эпизоотические характеристики.

Ранее на таможне задержали более шести тысяч единиц контрафактной бутилированной воды.

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