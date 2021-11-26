В Ростовской области назвали пять городов с высокими показателями заболеваемости

Власти рассказали, что общее число заболевших почти достигло отметки в 173 тысячи случаев заражения, выявленных с марта 2020 года. При этом 646 случаев коронавируса подтвердили в прошедшие сутки. Большая часть зараженных — это совершеннолетние и работающие люди возрастом от 18 до 65 лет, их массовая доля составила 68,8% от всех заражений. Тем временем, среди детей и лиц старше 80 лет заболеваемость продолжает снижаться.
Власти объявили, что наибольшее число заболевших обнаружили в Ростове, где инфекцией заразились 187 человек. Кроме того коронавирусом заболели 36 жителей Таганрога, 34 шахтинца, 29 волгодончан и 22 новочеркасца.
Вместе с этим новые случаи заражения выявили на территориях Аксайского, Миллеровского, Азовского и Мясниковского районов, где заболели от 15 до 17 местных жителей.
Количество проведенных ПЦР-тестов в минувшие сутки достигло отметки в 4,8 миллиона исследований.