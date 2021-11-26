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В Ростовской области назвали пять городов с высокими показателями заболеваемости

26 ноября 2021, 09:36
Фото: freepik/freepik.com
В Ростовской области назвали города и районы, в которых выявили наибольшее число зараженных коронавирусом, об этом сообщили в региональном правительстве.

Власти рассказали, что общее число заболевших почти достигло отметки в 173 тысячи случаев заражения, выявленных с марта 2020 года. При этом 646 случаев коронавируса подтвердили в прошедшие сутки. Большая часть зараженных — это совершеннолетние и работающие люди возрастом от 18 до 65 лет, их массовая доля составила 68,8% от всех заражений. Тем временем, среди детей и лиц старше 80 лет заболеваемость продолжает снижаться.

Власти объявили, что наибольшее число заболевших обнаружили в Ростове, где инфекцией заразились 187 человек. Кроме того коронавирусом заболели 36 жителей Таганрога, 34 шахтинца, 29 волгодончан и 22 новочеркасца.

Вместе с этим новые случаи заражения выявили на территориях Аксайского, Миллеровского, Азовского и Мясниковского районов, где заболели от 15 до 17 местных жителей.

Количество проведенных ПЦР-тестов в минувшие сутки достигло отметки в 4,8 миллиона исследований.

Ранее в Ростовской области власти вернули ПЦР-тесты в список ковидных документов.

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#Новости#Диана Троянская#Общество
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