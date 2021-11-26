В Ростовской области отменят обязательные ПЦР-тесты для детей с 29 ноября 2021 года

Губернатор Василий Голубев принял решение отменить часть введенных ограничений. В частности, для посещения стадиона «Ростов-Арена» детям не нужно будет показывать отрицательный ПЦР-тест. Ранее местные жители жаловались, что билет на арену стоит 150 рублей, а тест — 1,5 тысячи.
Также тесты не понадобятся несовершеннолетним, чтобы посещать бани и сауны. А со следующей недели в регионе разрешили открыть елочные базары.
Теперь люди, у которых есть противопоказания для вакцинации, смогут попасть в различные учреждения по соответствующей справке и ПЦР-тесту.