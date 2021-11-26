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В Ростовской области отменят обязательные ПЦР-тесты для детей с 29 ноября 2021 года

26 ноября 2021, 07:41
Фото: pexels.com
В Ростовской области с 29 ноября детям не нужно будет предъявлять ПЦР-тесты, чтобы попасть на спортивные мероприятия, сообщили в правительстве региона.

Губернатор Василий Голубев принял решение отменить часть введенных ограничений. В частности, для посещения стадиона «Ростов-Арена» детям не нужно будет показывать отрицательный ПЦР-тест. Ранее местные жители жаловались, что билет на арену стоит 150 рублей, а тест — 1,5 тысячи.

Также тесты не понадобятся несовершеннолетним, чтобы посещать бани и сауны. А со следующей недели в регионе разрешили открыть елочные базары.

Теперь люди, у которых есть противопоказания для вакцинации, смогут попасть в различные учреждения по соответствующей справке и ПЦР-тесту.

Напомним, что в Ростовской области восьмерым антипрививочникам грозит тюремный срок за пропаганду.

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