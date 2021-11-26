В Ростовской области ожидается резкое потепление до +16 °С 27 и 28 ноября

Синоптики сообщают, что в будущие выходные температура воздуха вернется к отметке в +11-12 градусов, а в ночь на 27 ноября в городе и всей Ростовской области начнутся ливни, которые продлятся до среды, 1 декабря.
При этом на всей территории региона в ночное и утреннее время будут сгущаться плотные туманы, а также ожидается сильный ветер со скоростью до 15 метров в секунду.
Несмотря на эти погодные условия, воздух на выходных будет достаточно теплым, а суточные температуры будут держаться в границах от +7 до +12 градусов.