rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Ростовской области ожидается резкое потепление до +16 °С 27 и 28 ноября

26 ноября 2021, 08:20
Фото: pexels.com
дождь
В Ростове-на-Дону с 27 ноября потеплеет и начнутся дожди, об этом сообщили в областном гидрометцентре.

Синоптики сообщают, что в будущие выходные температура воздуха вернется к отметке в +11-12 градусов, а в ночь на 27 ноября в городе и всей Ростовской области начнутся ливни, которые продлятся до среды, 1 декабря.

При этом на всей территории региона в ночное и утреннее время будут сгущаться плотные туманы, а также ожидается сильный ветер со скоростью до 15 метров в секунду.

Несмотря на эти погодные условия, воздух на выходных будет достаточно теплым, а суточные температуры будут держаться в границах от +7 до +12 градусов.

Ранее синоптики предсказали жителям Ростовской области серьезные заморозки.

Материалы по теме
Мороз до -7 градусов ударит в Ростовской области в ночь на 15 ноябряЛютые морозы придут в Ростовскую область в январе следующего годаМорозы придут на смену дождям в Ростове-на-Дону с 24 ноября 2021 года
#Новости#Диана Троянская#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Сегодня, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Сегодня, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Сегодня, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Сегодня, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00