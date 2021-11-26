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В Ростовской области подскочили цены на молочную продукцию в конце ноября

26 ноября 2021, 13:36
Фото: pexels.com
В Ростовской области за неделю выросли цены на ряд товаров, но значительно выросла стоимость молочной продукции, сообщает Ростовстат.

Согласно опубликованным данным, за неделю, с 15 по 22 ноября, цены на многие товары либо поднялись незначительно, либо остались прежними. Чего нельзя сказать о молочной продукции.

Так, наибольший прирост был замечен в ценах на сыры, за неделю он составил практически три рубля в целом по Ростовской области. Однако, если рассматривать муниципалитеты в частности, то в Шахтах цена на сыр поднялась на 7 рублей, а в Таганроге - на 5 рублей.

Молоко подорожало в среднем на 1 рубль по Ростовской области, в Шахтах замечен прирост в 2 рубля. Творог подорожал на 2 рубля, сейчас самая высокая цена на него зафиксирована в Миллерово, здесь он стоит 339 рублей за килограмм.

Мясо, наоборот, незначительно подешевело, примерно на 50 копеек. А вот цены на овощи остались стабильными. Яйца, сахар и хлеб подорожали на 1 рубль, а чай - на 2 рубля.

Ранее сообщалось, что в городах Ростовской области проведут продовольственные ярмарки 27 ноября.

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