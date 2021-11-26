В Ростовской области подскочили цены на молочную продукцию в конце ноября

Так, наибольший прирост был замечен в ценах на сыры, за неделю он составил практически три рубля в целом по Ростовской области. Однако, если рассматривать муниципалитеты в частности, то в Шахтах цена на сыр поднялась на 7 рублей, а в Таганроге - на 5 рублей.