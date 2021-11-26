В Ростовской области подскочили цены на молочную продукцию в конце ноября

Согласно опубликованным данным, за неделю, с 15 по 22 ноября, цены на многие товары либо поднялись незначительно, либо остались прежними. Чего нельзя сказать о молочной продукции.
Так, наибольший прирост был замечен в ценах на сыры, за неделю он составил практически три рубля в целом по Ростовской области. Однако, если рассматривать муниципалитеты в частности, то в Шахтах цена на сыр поднялась на 7 рублей, а в Таганроге - на 5 рублей.
Молоко подорожало в среднем на 1 рубль по Ростовской области, в Шахтах замечен прирост в 2 рубля. Творог подорожал на 2 рубля, сейчас самая высокая цена на него зафиксирована в Миллерово, здесь он стоит 339 рублей за килограмм.
Мясо, наоборот, незначительно подешевело, примерно на 50 копеек. А вот цены на овощи остались стабильными. Яйца, сахар и хлеб подорожали на 1 рубль, а чай - на 2 рубля.