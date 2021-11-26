В Ростовской области жертвой коронавируса стала 29-летняя женщина

В Ростовской области за сутки зарегистрировали 39 смертей от коронавируса, среди которых было 27 женщин в возрасте от 29 до 87 лет, а также 12 мужчин возрастом от 44 лет до 91 года. Все они имели различные заболевания внутренних органов.