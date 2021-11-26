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В Ростовской области жертвой коронавируса стала 29-летняя женщина

26 ноября 2021, 09:07
Фото: Pixabay.com
В Ростовской области из-за перенесенного коронавируса умерли более 8,5 тысячи человек, об этом объявили в региональном правительстве.

В Ростовской области за сутки зарегистрировали 39 смертей от коронавируса, среди которых было 27 женщин в возрасте от 29 до 87 лет, а также 12 мужчин возрастом от 44 лет до 91 года. Все они имели различные заболевания внутренних органов.

Общее число жертв коронавируса, зарегистрированных в Ростовской области с начала пандемии, достигло отметки в 8,57 тысячи человек.

Вместе с этим на территории Ростовской области обнаружили еще 646 случаев заражения коронавирусом, что увеличило общее число зараженных за все время пандемии до 172,9 тысячи граждан.

Кроме того власти объявили, что сейчас на лечении в ковидных госпиталях находятся более 3,89 тысячи человек, из которых чуть меньше 1% подключены к ИВЛ из-за тяжелого состояния.

В Ростовской области активно продолжается вакцинация местного населения, сейчас процедуру по вводу обеих доз вакцины завершили более 1,77 миллиона человек.

Ранее корреспондент RostovGazeta выяснил, как растут показатели смертности в Таганроге в текущей эпидемиологической обстановке.

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