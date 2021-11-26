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Власти Волгограда оценивают необходимость введения QR-кодов в транспорте

26 ноября 2021, 16:53
Фото: pixabay.com
В Волгоградской области власти оценивают необходимость введения QR-кодов при использовании общественного транспорта. Оперативный штаб отслеживает результаты введения подобных мер в иных регионах.

Об этом сообщает infox.ru со ссылкой на “НовостиВолгограда.ру”. Было отмечено, что в настоящее время билеты на междугородние автобусы можно купить при наличии подтверждения прививки, перенесенного заболевания или ПЦР-теста.

Юрий Лаврентьев из транспортного комитета дал комментарий, что сейчас не планируется вводить такой режим, данная позиция была обозначена и в администрации Волгоградской области. Однако, купить проездной в Волгограде нельзя без документов о вакцинации или подтверждения того, что пациент переболел инфекцией.

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