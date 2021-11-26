Власти Волгограда оценивают необходимость введения QR-кодов в транспорте

Юрий Лаврентьев из транспортного комитета дал комментарий, что сейчас не планируется вводить такой режим, данная позиция была обозначена и в администрации Волгоградской области. Однако, купить проездной в Волгограде нельзя без документов о вакцинации или подтверждения того, что пациент переболел инфекцией.