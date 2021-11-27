Минеева закрыла форум при Уполномоченном по правам предпринимателей в Москве

Как сообщает vostokmedia.com, итоги завершившегося форума озвучила столичный бизнес-омбудсмен Москвы Татьяна Минеева. По ее словам, направленные на рассмотрение правительства инициативы были доставлены по прямому каналу коммуникации «бизнес — власть». Из всех обращений, полученных от предпринимателей по мерам поддержки, было составлено свыше 140 сводных инициатив общеотраслевого и отраслевого направления. В итоге при совместном участии представителей МСП и властей был сформирован Манифест бизнеса по мерам поддержки. Такая инициатива нашла отклик у федерального бизнес-омбудсмена Бориса Титова. По его предложению Москва стала во главе рабочей группы, в которую включили уполномоченных всех субъектов РФ для составления федерального манифеста для доклада президенту РФ. Минеева отметила, что комплекс инициатив уже был направлен в Правительство России.