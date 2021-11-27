Минеева закрыла форум при Уполномоченном по правам предпринимателей в Москве

Как сообщает vostokmedia.com, итоги завершившегося форума озвучила столичный бизнес-омбудсмен Москвы Татьяна Минеева. По ее словам, направленные на рассмотрение правительства инициативы были доставлены по прямому каналу коммуникации «бизнес — власть». Из всех обращений, полученных от предпринимателей по мерам поддержки, было составлено свыше 140 сводных инициатив общеотраслевого и отраслевого направления. В итоге при совместном участии представителей МСП и властей был сформирован Манифест бизнеса по мерам поддержки. Такая инициатива нашла отклик у федерального бизнес-омбудсмена Бориса Титова. По его предложению Москва стала во главе рабочей группы, в которую включили уполномоченных всех субъектов РФ для составления федерального манифеста для доклада президенту РФ. Минеева отметила, что комплекс инициатив уже был направлен в Правительство России.
На церемонии открытия форума Татьяна Минеева сообщила, что в течение 11 месяцев с начала текущего года количество инициатив и обращений уполномоченного достигло 3915, а в период с 2019 года по 2021 год было сформировано 13 923 обращения и инициативы.
Во время сессии форума при уполномоченном по правам предпринимателей в Москве представители бизнес-сообществ могли задавать свои вопросы экспертам.
Первый заместитель председателя Государственной думы Александр Жуков заявил, что пандемия стала серьезным вызовом нашего времени для правительства, парламента и предпринимателей. Он отметил, что бизнес сейчас практически не в состоянии прогнозировать, как сложится ситуация завтра, но государство активно вводило новые инициативы на законодательном уровне, чтобы оказать МСП необходимую поддержку.
Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников обратил внимание на то, что 80% бюджета столицы складывается из налогов, отчисляемых бизнесменами. На 2022 год запланировано увеличение бюджета на 20%, и власти Москвы по-прежнему планируют поддерживать бизнес.
Татьяна Минеева высоко оценила деятельность, организованную в рамках прошедшего форума, подчеркнув важность прямой поддержки сформированного канала «бизнес — власть».
На форуме было проведено установочное заседание межотраслевого совета при уполномоченном. Одной из задач такого мероприятия стала консолидация сведений от представителей индустрии, экспертов, агрегаторов и прочих субъектов, которая в конечном счете помогла составить реальную картину текущего положения отраслей столичного бизнеса.
По словам уполномоченного по защите прав предпринимателей в Москве Татьяны Минеевой, только представители бизнеса могут составить полную картину текущего положения дел — какая отрасль на данный момент пребывает в тени, какие меры поддержки должны заработать, чтобы вывести индустрию из кризиса.
Минеева подчеркнула, что диалог с представителями бизнеса ведется каждый день, однако форум позволяет подвести черту происходящей работе. Также она отметила, что доклад мэру Москвы уже направлен в проработку, и через день станет ясно, какие инициативы окончательно будут утверждены в докладе этого года.