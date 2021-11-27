rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 ноября 2021, 08:54

Published 27 ноября 2021, 08:54

Modified 11 сентября 2022, 16:10

Updated 11 сентября 2022, 16:10

Названы сроки завершения сезона дождей в Ростовской области в ноябре 2021 года

27 ноября 2021, 08:54
В Ростове-на-Дону в течение нескольких дней в городе будут идти дожди, которые должны завершиться на следующей неделе, сообщили в Гидрометцентре.

Начало сезона дождей обещают в городе в субботу, 27 ноября. В этот день температура воздуха составит семь градусов, ветер усилится до шести метров в секунду.

Дождливая погода будет сохраняться до следующего вторника, 30 ноября. К этому моменту температура может подняться до 12 градусов.

В среду осадки прекратятся и наступит облачная погода, температура составит четыре градуса. В ночь на четверг прогнозируются заморозки до минус одного градуса и начнется снегопад.

Материалы по теме
Водителей Дона предупредили об сложной ситуации на дорогах из-за непогоды 19 ноября
#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика