Названы сроки завершения сезона дождей в Ростовской области в ноябре 2021 года

Posted 27 ноября 2021, 08:54
Published 27 ноября 2021, 08:54
Modified 11 сентября 2022, 16:10
Updated 11 сентября 2022, 16:10
Начало сезона дождей обещают в городе в субботу, 27 ноября. В этот день температура воздуха составит семь градусов, ветер усилится до шести метров в секунду.
Дождливая погода будет сохраняться до следующего вторника, 30 ноября. К этому моменту температура может подняться до 12 градусов.
В среду осадки прекратятся и наступит облачная погода, температура составит четыре градуса. В ночь на четверг прогнозируются заморозки до минус одного градуса и начнется снегопад.