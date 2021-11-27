Названы сроки завершения сезона дождей в Ростовской области в ноябре 2021 года

В Ростове-на-Дону в течение нескольких дней в городе будут идти дожди, которые должны завершиться на следующей неделе, сообщили в Гидрометцентре.

Начало сезона дождей обещают в городе в субботу, 27 ноября. В этот день температура воздуха составит семь градусов, ветер усилится до шести метров в секунду. Дождливая погода будет сохраняться до следующего вторника, 30 ноября. К этому моменту температура может подняться до 12 градусов. В среду осадки прекратятся и наступит облачная погода, температура составит четыре градуса. В ночь на четверг прогнозируются заморозки до минус одного градуса и начнется снегопад. Материалы по теме Водителей Дона предупредили об сложной ситуации на дорогах из-за непогоды 19 ноября