Подростка из Ростовской области наградили медалью за спасение ребенка

Вместе с ним награды получили еще семь несовершеннолетних героев из Волгодонска, а также Сальского, Констанивского и других районов Ростовской области. Ранее сообщалось, что в 2021 году на награды претендовали более 180 несовершеннолетних со всей территории страны.