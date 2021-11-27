Подростка из Ростовской области наградили медалью за спасение ребенка

На днях в Ростове медали «За проявленное мужество» получили несовершеннолетние жители региона, которые смогли защитить чужую жизнь и здоровье.
Одним из награжденных стал житель Октябрьского района Ростовской области, который в марте текущего года спас маленького мальчика от гибели под льдами реки Грушевки. Второклассник провалился под лед, и парень спас его.
Вместе с ним награды получили еще семь несовершеннолетних героев из Волгодонска, а также Сальского, Констанивского и других районов Ростовской области. Ранее сообщалось, что в 2021 году на награды претендовали более 180 несовершеннолетних со всей территории страны.