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Подростка из Ростовской области наградили медалью за спасение ребенка

27 ноября 2021, 17:01
Фото: pixabay.com
Председатель Совфеда Андрей Яцкин наградил медалью подростка-героя, спасшего другого ребенка, провалившегося под летом, об этом сообщил портал ТАСС.

На днях в Ростове медали «За проявленное мужество» получили несовершеннолетние жители региона, которые смогли защитить чужую жизнь и здоровье.

Одним из награжденных стал житель Октябрьского района Ростовской области, который в марте текущего года спас маленького мальчика от гибели под льдами реки Грушевки. Второклассник провалился под лед, и парень спас его.

Вместе с ним награды получили еще семь несовершеннолетних героев из Волгодонска, а также Сальского, Констанивского и других районов Ростовской области. Ранее сообщалось, что в 2021 году на награды претендовали более 180 несовершеннолетних со всей территории страны.

Ранее ростовские медики смогли выходить 860-граммового новорожденного и спасти жизнь ребенка.

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