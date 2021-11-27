Ростовчане заявили, что боятся введения ограничений из-за нового штамма коронавируса

Posted 27 ноября 2021, 05:38
Published 27 ноября 2021, 05:38
Modified 24 декабря 2024, 18:19
Updated 24 декабря 2024, 18:19
Напомним, что новый штамм обнаружили в Африке и им заразились десятки человек. В ВОЗ отмечают, что новая разновидность может угрожать многим странам.
Ростовчане в соцсетях написали, что это может быть поводом ввести ограничения. Часть пользователей пишет, что не боится болезни после того, что им пришлось пережить за последние два года.
Также горожане высказываются о том, что новые штаммы будут появляться постоянно.
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