В Ростовской области 26 ноября 39-летний мужчина погиб под колесами ВАЗа

О ДТП стало известно в пятницу, 26 ноября, в 21.00 мск, когда полицейским сообщили об аварии на четвертом километре трассы между Пролетарском и Николаевским.
Сообщается, что водитель, управлявший «ВАЗ-21074» был трезв, когда сбил мужчину средних лет, который шел вдоль правого края проезжей части. Пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью, и умер на месте ДТП. Сейчас ведется проверка, которая поможет установить причины случившегося.
Ранее в аварии с тремя автомобилями погиб пожилой водитель, и пострадали ростовчанин с маленькой дочерью.