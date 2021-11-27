В Ростовской области 26 ноября 39-летний мужчина погиб под колесами ВАЗа

Сообщается, что водитель, управлявший «ВАЗ-21074» был трезв, когда сбил мужчину средних лет, который шел вдоль правого края проезжей части. Пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью, и умер на месте ДТП. Сейчас ведется проверка, которая поможет установить причины случившегося.