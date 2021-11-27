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В Ростовской области 26 ноября 39-летний мужчина погиб под колесами ВАЗа

27 ноября 2021, 13:11
Фото: pixabay.com
В Ростовской области в пятницу, 26 ноября, на трассе, ведущей к Пролетарску, сбили мужчину средних лет, об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

О ДТП стало известно в пятницу, 26 ноября, в 21.00 мск, когда полицейским сообщили об аварии на четвертом километре трассы между Пролетарском и Николаевским.

Сообщается, что водитель, управлявший «ВАЗ-21074» был трезв, когда сбил мужчину средних лет, который шел вдоль правого края проезжей части. Пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью, и умер на месте ДТП. Сейчас ведется проверка, которая поможет установить причины случившегося.

Ранее в аварии с тремя автомобилями погиб пожилой водитель, и пострадали ростовчанин с маленькой дочерью.

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