Ростовводоканал отрицает появление второго разрушительного оползня в Берберовке

Posted 28 ноября 2021, 06:40
Published 28 ноября 2021, 06:40
Modified 11 сентября 2022, 16:11
Updated 11 сентября 2022, 16:11
Ранее в микрорайоне Берберовка обнаружили оползень, который образовался рядом с парком Авиаторов. Через некоторое время горожане начали заявлять о втором разрушительном оползне и даже показывали видео с обрушившимся участком.
«Подтверждения тому, что образовался второй провал, не нашлось. На фото в соцсетях видно другую местность и другое время года», — уточнили в компании.
Отмечается, что причиной единственного обрушения грунта стало его намокание из-за выведенной из участка в балку трубы. Место обвала частично засыпали.