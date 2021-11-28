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Posted 28 ноября 2021, 06:40

Published 28 ноября 2021, 06:40

Modified 11 сентября 2022, 16:11

Updated 11 сентября 2022, 16:11

Ростовводоканал отрицает появление второго разрушительного оползня в Берберовке

28 ноября 2021, 06:40
В Ростове-на-Дону не соответствует действительности информация о втором оползне в переулке Тувинском, сообщает Ростовский Водоканал.

Ранее в микрорайоне Берберовка обнаружили оползень, который образовался рядом с парком Авиаторов. Через некоторое время горожане начали заявлять о втором разрушительном оползне и даже показывали видео с обрушившимся участком.

«Подтверждения тому, что образовался второй провал, не нашлось. На фото в соцсетях видно другую местность и другое время года», — уточнили в компании.

Отмечается, что причиной единственного обрушения грунта стало его намокание из-за выведенной из участка в балку трубы. Место обвала частично засыпали.

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