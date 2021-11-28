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В ОБСЕ заметили на границе с Ростовской областью машины с российскими номерами

28 ноября 2021, 15:53
Фото: pixabay.com
На Украине наблюдатели ОБСЕ на территориях, граничащих с Ростовской областью, заметили колонны грузовиков с гуманитарной помощью от России, сообщается в отчете Миссии.

Команды миссии ОБСЕ проводили мониторинг в населенных пунктах недалеко от границы с Ростовской областью и зафиксировали передвижение колонн грузовиков с номерными знаками РФ.

Сообщается, что колонна из 10 грузовиков с надписью «Гуманитарная помощь от Российской Федерации» в сопровождении пяти автомобилей с табличками «ДНР» въехала на территорию склада в Донецк.

Также в Луганске наблюдатели зафиксировали колонну из восьми грузовиков и одного микроавтобуса с теми же надписями о гуманитарной помощи. Их сопровождало два автомобиля.

Почему это проблема для ОБСЕ - не сообщается.

Ранее стало известно, что за сутки у границы с Ростовской областью разорвалось полсотни украинских снарядов.

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#Новости#Антонина Каршина#Политика
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