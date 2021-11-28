В ОБСЕ заметили на границе с Ростовской областью машины с российскими номерами

Команды миссии ОБСЕ проводили мониторинг в населенных пунктах недалеко от границы с Ростовской областью и зафиксировали передвижение колонн грузовиков с номерными знаками РФ.
Сообщается, что колонна из 10 грузовиков с надписью «Гуманитарная помощь от Российской Федерации» в сопровождении пяти автомобилей с табличками «ДНР» въехала на территорию склада в Донецк.
Также в Луганске наблюдатели зафиксировали колонну из восьми грузовиков и одного микроавтобуса с теми же надписями о гуманитарной помощи. Их сопровождало два автомобиля.
Почему это проблема для ОБСЕ - не сообщается.
Ранее стало известно, что за сутки у границы с Ростовской областью разорвалось полсотни украинских снарядов.