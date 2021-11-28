В Ростове из-за санитарной зоны кладбища отменили строительство школы на 1120 детей

«Фирма Триада» и «Служба городских кладбищ» заключали контракт еще в июне текущего года, его стоимость составляла 7,8 миллионов рублей. В администрации города рассказали, что контракт расторгли из-за того, что в процессе его исполнения обнаружили обстоятельства, которые повлекли невозможность выполнения работ. Однако о конкретных причинах ничего не сообщается.