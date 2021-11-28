rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Ростове из-за санитарной зоны кладбища отменили строительство школы на 1120 детей

28 ноября 2021, 14:03
Фото: pixabay.com
В Ростове-на-Дону был не могут построить школу в Западном жилом массиве в районе Вертолетного поля из-за неустановленной санитарно-защитной зоны кладбища, сообщает информационный портал 161.ру.

Контракт, от которого зависели сроки строительства первой школы в микрорайоне Вертолетное поле, заключенный «Службой городских кладбищ» и фирмой «Фирма Триада», был расторгнут . Дело в том, что компания должна была разработать проект установления границ санитарно-защитной зоны всех кладбищ Ростова.

В их числе и санитарно-защитная зона Нижне-Гниловского кладбища, рядом с которым власти и планировали построить школу. В администрации сообщили, что заключить контракт на проект школы можно будет только тогда, когда границы санитарно-защитной зоны кладбища будут откорректированы.

«Фирма Триада» и «Служба городских кладбищ» заключали контракт еще в июне текущего года, его стоимость составляла 7,8 миллионов рублей. В администрации города рассказали, что контракт расторгли из-за того, что в процессе его исполнения обнаружили обстоятельства, которые повлекли невозможность выполнения работ. Однако о конкретных причинах ничего не сообщается.

Ранее сообщалось, что Минтранспорта Ростовской области потратит почти 3,8 млрд рублей на содержание дорог.

Материалы по теме
Власти Аксая объяснили причину срыва строительства школы на улице РечниковГолубев рассказал о сложнейшем этапе строительства моста через Дон на обходе АксаяОколо 170 млн руб сэкономили на строительстве моста на Малиновского в Ростове-на-Дону
#Новости#Антонина Каршина#Город
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Сегодня, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Сегодня, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Сегодня, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Сегодня, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00