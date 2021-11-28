В Ростове из-за санитарной зоны кладбища отменили строительство школы на 1120 детей

Контракт, от которого зависели сроки строительства первой школы в микрорайоне Вертолетное поле, заключенный «Службой городских кладбищ» и фирмой «Фирма Триада», был расторгнут . Дело в том, что компания должна была разработать проект установления границ санитарно-защитной зоны всех кладбищ Ростова.
В их числе и санитарно-защитная зона Нижне-Гниловского кладбища, рядом с которым власти и планировали построить школу. В администрации сообщили, что заключить контракт на проект школы можно будет только тогда, когда границы санитарно-защитной зоны кладбища будут откорректированы.
«Фирма Триада» и «Служба городских кладбищ» заключали контракт еще в июне текущего года, его стоимость составляла 7,8 миллионов рублей. В администрации города рассказали, что контракт расторгли из-за того, что в процессе его исполнения обнаружили обстоятельства, которые повлекли невозможность выполнения работ. Однако о конкретных причинах ничего не сообщается.
Ранее сообщалось, что Минтранспорта Ростовской области потратит почти 3,8 млрд рублей на содержание дорог.