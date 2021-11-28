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Posted 28 ноября 2021, 09:20

Published 28 ноября 2021, 09:20

Modified 18 сентября 2022, 14:28

Updated 18 сентября 2022, 14:28

В Ростовской области зарегистрировали рекордное число заболевших коронавирусом

28 ноября 2021, 09:20
Сюжет
Коронавирус
В Ростовской области у 654 жителей обнаружили коронавирус за последние сутки, сообщили в облправительстве.

Эти случаи подтверждены во всех территориях региона, пока заболеваемость не снижается. И сейчас в области обновили рекорд по числу зараженных за сутки.

В ковидных госпиталях лечатся 3695 человек. За это время зарегистрировали 34 смерти из-за коронавируса, скончались 23 женщины и 11 мужчин. Им было от 52 до 88 лет.

С начала пандемии подтвердили 174236 случаев коронавируса, выздоровели 148 тысяч пациентов. Скончались из-за коронавируса 8655 человек.

Ранее Горздрав в Ростове-на-Дону рассказал, как люди переносят ревакцинацию от коронавируса.

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#Общество#Коронавирус#Новости
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