В Ростовской области зарегистрировали рекордное число заболевших коронавирусом

Posted 28 ноября 2021, 09:20
Published 28 ноября 2021, 09:20
Modified 18 сентября 2022, 14:28
Updated 18 сентября 2022, 14:28
Эти случаи подтверждены во всех территориях региона, пока заболеваемость не снижается. И сейчас в области обновили рекорд по числу зараженных за сутки.
В ковидных госпиталях лечатся 3695 человек. За это время зарегистрировали 34 смерти из-за коронавируса, скончались 23 женщины и 11 мужчин. Им было от 52 до 88 лет.
С начала пандемии подтвердили 174236 случаев коронавируса, выздоровели 148 тысяч пациентов. Скончались из-за коронавируса 8655 человек.