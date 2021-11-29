Активы банка «Открытие» по итогам 10 месяцев выросли на 377 млрд рублей

Всего же с января по октябрь 2021 года активы банка «Открытие» стали больше на 377 млрд рублей (+14,6%) и приблизились к 2,97 трлн рублей. А сумма всех кредитов с начала года увеличилась на 337 млрд рублей (+20,0%), достигнув, таким образом, 2 021 млрд рублей. При этом количество кредитов юрлицам, поднялось на 252 млрд рублей (+21,2%) - до 1 441 млрд рублей, и общий объем банковских займов, выданных бизнесу за десять месяцев этого года, составил 1 180 млрд рублей - на 19% выше, чем с января по октябрь прошлого года. А кредитный портфель физлиц стал больше на 85 млрд рублей (+17,2%), составив в общей сложности 580 млрд рублей. С начала нынешнего года банк оформил розничных кредитов на 258 млрд рублей, что на 16% больше, чем год назад. А средства пользователей по итогам десяти месяцев 2021 года прибавились на 172 млрд рублей (+9,0%) - до 2 084 млрд рублей. Таким образом, прибыль банка после уплаты всех отчислений за период с января по октябрь составила 74,5 млрд рублей против 43,8 млрд рублей годом ранее.