Активы банка «Открытие» по итогам 10 месяцев выросли на 377 млрд рублей

В частности, к середине осени активы банка поднялись на 85 млрд рублей (+2,9%), а общая сумма выданных кредитов до вычета резервов в том же месяце увеличилась на 32 млрд рублей (+1,6%).
Одновременно с этим клиентских средств стало меньше на 19 млрд рублей (-0,9%) из-за запланированного снижения пассивов юрлиц. А средства физлиц, напротив, выросли на 27 млрд рублей (+2,7%). Таким образом, прибыль банка только за октябрь этого года достигла 2,9 млрд рублей, пишет vostokmedia.com.
Всего же с января по октябрь 2021 года активы банка «Открытие» стали больше на 377 млрд рублей (+14,6%) и приблизились к 2,97 трлн рублей. А сумма всех кредитов с начала года увеличилась на 337 млрд рублей (+20,0%), достигнув, таким образом, 2 021 млрд рублей. При этом количество кредитов юрлицам, поднялось на 252 млрд рублей (+21,2%) - до 1 441 млрд рублей, и общий объем банковских займов, выданных бизнесу за десять месяцев этого года, составил 1 180 млрд рублей - на 19% выше, чем с января по октябрь прошлого года. А кредитный портфель физлиц стал больше на 85 млрд рублей (+17,2%), составив в общей сложности 580 млрд рублей. С начала нынешнего года банк оформил розничных кредитов на 258 млрд рублей, что на 16% больше, чем год назад. А средства пользователей по итогам десяти месяцев 2021 года прибавились на 172 млрд рублей (+9,0%) - до 2 084 млрд рублей. Таким образом, прибыль банка после уплаты всех отчислений за период с января по октябрь составила 74,5 млрд рублей против 43,8 млрд рублей годом ранее.
Доходы банка по операциям до резервных отчислений достигли 137,3 млрд рублей - это на 32% больше, чем в прошлом году (103,8 млрд рублей). Объем регулярных банковских доходов за десять месяцев составил 97,4 млрд рублей (+42%), а комиссионные доходы после всех вычетов прибавили 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Операционные же расходы банка за отчетный период поднялись на 9% - до 57,5 млрд рублей, благодаря запланированному приросту затрат на оплату труда и инвестициям финучреждения в IT. А минимально необходимый для работы банка капитал по состоянию на 1 ноября 2021 года составил 360,4 млрд рублей (+7,3% с начала года). Отдельно отмечается, что нормы достаточности капитала и ликвидности банк соблюдает с избытком: так, по состоянию на 1 ноября 2021 года Н1.0 составил 13,3% (при пороговом значении 11,5% с учетом надбавок), Н2 — 147,8% (предельное значение: 15%), Н3 — 194,1% (предельное значение: 50%).