«Норникель» занимается строительством нового поселка в тундре

Поселок Тухард был построен полвека назад для рабочих, занятых в строительстве «Норильскгазпрома». Населенный пункт оказался в санитарно-защитной зоне предприятия. В соответствии с действующим законодательством РФ люди не могут проживать в таких зонах на постоянной основе. В связи с этим компания «Норникель» предложила жителям поселка несколько вариантов: переехать в другое место или развивать поселок.