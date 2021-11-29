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«Норникель» занимается строительством нового поселка в тундре

29 ноября 2021, 12:27
Фото: https://www.nornickel.ru/
Горно-металлургическая компания «Норникель» провела второй этап консультаций по программе переселения и развития поселка Тухард в рамках процедуры свободного, предварительного и осознанного согласия (СПОС). В этом раунде приняли участие семьдесят восемь жителей поселка и оленеводов.

Издание prmira.ru сообщает, что в российской Арктике такая процедура осуществляется в первый раз. Компания «Норникель» ее проводит в соответствии со стандартом ответственности резидентов Арктической зоны Российской Федерации. Компания добровольно признала международные стандарты, опираясь на Декларацию ООН о правах коренных народов.

Поселок Тухард был построен полвека назад для рабочих, занятых в строительстве «Норильскгазпрома». Населенный пункт оказался в санитарно-защитной зоне предприятия. В соответствии с действующим законодательством РФ люди не могут проживать в таких зонах на постоянной основе. В связи с этим компания «Норникель» предложила жителям поселка несколько вариантов: переехать в другое место или развивать поселок.

Зампредседателя Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов Алексей Цыкарев отметил, что в рамках второго раунда был выбран совет представителей жителей поселка, куда вошло семь человек и во всей процедуре СПОС это является очень важным шагом.

Независимый эксперт, корпоративный советник Всемирного банка по вопросам коренных народов и автор действующих политик Всемирного банка по правам коренных народов Навин К. Рай отметил, что детали и условия переселения коренные жители поселка Тухард, в том числе оленеводы тундры, активно обсуждают с «Норникелем». По его словам, в соответствии с условиями СПОС коренные жители Тухарда имеют право отказаться от предложения горно-металлургической компании. Однако результаты этих переговоров могут стать приемлемыми для обеих сторон.

Руководство «Норникеля» подчеркнуло, что с уважением относится к мнению коренных жителей поселка и их пожелания будут обязательно учитываться. По словам вице-президента по федеральным и региональным программам «Норникеля» Андрея Грачева, важно, что в рамках проведения второго раунда были заслушаны мнения кочующих оленеводов. Это означает, что будет услышан и учтен голос тундры.

Следующий раунд переговоров по процедуре СПОС запланирован на начало следующего года.

Напомним: руководство горно-металлургической компании готово оказать помощь жителям поселка Тухард с переездом в случае принятия такого решения. В том числе специалисты предприятия разработают архитектурное решение новых жилых домов, а инфраструктуру для проживания определят сами люди. Возведение новых домов, покупку новых квартир и строительство всей необходимой инфраструктуры планируют завершить в 2026 году.

Ранее Алексей Цыкарев заявлял, что речь идет не просто о переселении жителей поселка, а о выстраивании доверительных отношений в долгосрочной перспективе. Люди смогут контролировать весь процесс строительства, а также подавать предложения и жалобы. Он подчеркнул, что реализация данного проекта даст возможность сохранить этнос и присутствие коренных народов на этой территории.

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