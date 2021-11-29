Польский премьер высказал обвинения в адрес Меркель

Как сообщает infox.ru, обвинения адресовал Матеуш Моравецкий канцлеру Германии. Отмечается, что Ангела Меркель скоро будут завершены. Моравецкий критически высказался относительно звонка Меркель Александру Лукашенко. Вероятно, звонок был вызван инцидентом, к которому президент Республики Беларусь имеет отношение. Сообщается, что на границе Польши и Литвы появились мигранты с Ближнего Востока.