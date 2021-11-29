Ростовский врач рассказал об особенностях нового штамма COVID-19 «омикрон»

«Ученые всего мира насчитали у „омикрона“ порядка пятидесяти мутаций, но 30 из них не опасны. Однако, по их мнению, новый штамм распространяется очень быстро. Есть даже рассуждения о том, что „омикрон“ объединил в себе известные нам опасные штаммы и добавил свои», — отмечает Игорь Гайнутдинов.