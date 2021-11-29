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Posted 29 ноября 2021, 10:55

Published 29 ноября 2021, 10:55

Modified 18 сентября 2022, 14:28

Updated 18 сентября 2022, 14:28

Ростовский врач рассказал об особенностях нового штамма COVID-19 «омикрон»

29 ноября 2021, 10:55
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Эксклюзив
Если опираться на сделанные выводы ученых о новом штамме COVID-19 «омикрон», то несмотря на высокий риск заражения, болезнь, возможно, будет протекать в обычной или легкой форме. А сделанная вовремя прививка защитит от заражения, сообщил RostovGazeta главный врач поликлиники № 14 Игорь Гайнутдинов.

Врач поясняет, что пока о новом штамме коронавируса «омикрон» известно очень мало. Он был выявлен в ЮАР. Не все тесты его пока определяют. Поэтому потребуется время для того, чтобы понять насколько новый штамм опасен и какова его контагиозность.

«Ученые всего мира насчитали у „омикрона“ порядка пятидесяти мутаций, но 30 из них не опасны. Однако, по их мнению, новый штамм распространяется очень быстро. Есть даже рассуждения о том, что „омикрон“ объединил в себе известные нам опасные штаммы и добавил свои», — отмечает Игорь Гайнутдинов.

По словам врачей, опасность «омикрона» приходится на ранний этап заболевания. Заражению новым штаммом больше подвержены молодые люди от 20 до 30 лет.

«Подводя итоги можно сказать, что пока наблюдается опасность более высокой контагиозности и, соответственно, скорости распространения этого штамма. Но привитым людям не следует беспокоится. Они по-прежнему защищены. И тяжелое течение болезни у привитых будет встречаться крайне редко, — констатирует Игорь Гайнутдинов. — Кроме того штамм „омикрон“, похоже, будет сопровождаться легким течением болезни».

Доктор добавляет, что и американские и российские врачи рекомендуют не медлить с ревакцинацией.

Ранее RostovGazeta сообщала, что в Ростовской области установлен очередной рекорд по числу заболевших коронавирусом.

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#Коронавирус COVID-19#Эксклюзив#Новости
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