В аппарате Абрамченко отреагировали на изменение цен из-за утилизации

В РЭО отметили, что в то время, когда бизнес-ассоциации говорят об увеличении стоимости продукции якобы из-за утилизации, они это делают из-за того, чтобы не платить экологический сбор. Известно, что добросовестные организации закладывают в себестоимость продукта затраты на утилизацию. Помимо этого, большая стоимость утилизации является мифом. К примеру, чтобы утилизировать одну пивную бутылку, необходимо 88 копеек, на двухлитровую пластиковую бутылку уйдет 14 копеек, а на банку пива — 4 копейки. Если продукция и подорожает, то уж не выше, чем на 1,5%, но не 25%. В связи с этим данные заявления вызывают недоумения. При этом они затягивают процесс введения РОП и не способствуют повышению суммы экологического сбора. Об этом информирует kp.ru.