В аппарате Абрамченко отреагировали на изменение цен из-за утилизации

В РЭО отметили, что в то время, когда бизнес-ассоциации говорят об увеличении стоимости продукции якобы из-за утилизации, они это делают из-за того, чтобы не платить экологический сбор. Известно, что добросовестные организации закладывают в себестоимость продукта затраты на утилизацию. Помимо этого, большая стоимость утилизации является мифом. К примеру, чтобы утилизировать одну пивную бутылку, необходимо 88 копеек, на двухлитровую пластиковую бутылку уйдет 14 копеек, а на банку пива — 4 копейки. Если продукция и подорожает, то уж не выше, чем на 1,5%, но не 25%. В связи с этим данные заявления вызывают недоумения. При этом они затягивают процесс введения РОП и не способствуют повышению суммы экологического сбора. Об этом информирует kp.ru.
Отмечается, что с 2015 года затраты на утилизацию отходов должны учитываться в себестоимости товара. Так делают добросовестные производители в рамках системы РОП (расширенной ответственности производителей). Она работает пока на доверительной основе.
Представители РЭО сообщили об экономической выгоде для россиян после того, как была введена концепция РОП. Долю денег экосбора можно было отправить на сокращение платежей за вывоз мусора для населения, которые выбрасывают отходы раздельно (контейнеры для вторичного сырья должны вывозиться бесплатно). В этом случае производителям могли бы предоставлять льготы за выбор в пользу экологичного упаковочного материала, в составе которого применяются вторичные материальные ресурсы. Это могло бы повлиять на конечную цену.
В РЭО сказали, что ставки по утилизации, установленные для производителей на данный момент, взяты с потолка, и расходы компаний-утилизаторов они не покрывают. Однако в той концепции, которая сейчас предлагается и которую власти одобрили в прошлом году, ставки экосбора будут повышены с учетом экологичности упаковки. Норма по утилизации упаковочного материала для продукции будет увеличиваться каждый год на 10%, пока не дойдет до 100%.
Председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов считает, что растущие коэффициенты должны усилить ответственность компаний и стимулировать их отказаться от трудноперерабатываемого сырья.
Как сообщили в пресс-службе заместителя председателя правительства Российской Федерации Виктории Абрамченко, новое нормативное регулирование почти всегда оценивается бизнесом негативно, говорят о росте издержек.
«Когда мы начинаем эти издержки предметно анализировать — оказывается, что это не так. Минэкономразвития вместе с аналитиками просчитывали влияние новой РОП на цены. Дополнительный вклад в потребительскую инфляцию максимум 0,1-0,2 процентного пункта.
Работа над созданием новой концепции РОП велась на протяжении года в рамках рабочей группы с привлечением отраслевых министерств и бизнеса, объединений потребрынка. Концепция была поддержана.
За более чем 4 года своего действия РОП в текущем виде показал полную экологическую и экономическую стагнацию. В стране массово не появились мощности по переработке отходов, население фактически полностью оплачивает утилизацию отходов, предприятия не заинтересованы в использовании более экологичных материалов. Сегодня финансовое бремя за образование мусора фактически лежит на гражданах: бизнес платит около 3 млрд рублей экосбора, а граждане — за вывоз и утилизацию отходов около 190 млрд рублей», — добавили в пресс-службе.