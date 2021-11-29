В Госдуме заявили об условии химической кастрации осужденных за педофилию

Posted 29 ноября 2021,, 14:33
Published 29 ноября 2021,, 14:33
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Выборный прокомментировал решение внести в Государственную думу законопроект о принудительном медикаментозном лечении осужденных в педофилию. Документ с доработками планируется внести на рассмотрение в следующем году. Как пояснил Выборный в беседе с журналистами NEWS.ru, вывод о наличии заболевания должны делать эксперты. При этом окончательное решение выносит суд. Как отметил Выборный, эксперты должны определить, является ли преступление разовой вспышкой или же заболеванием. Во втором случае осужденного необходимо не только изолировать от общества через тюремное заключение, но и принять принудительные медицинские меры.
Депутат также подчеркнул, что химическая кастрация может быть применена и после освобождения таких граждан, если эксперты придут к выводу о необходимости подобной меры.
Этой осенью депутаты “Единой России” вносили в Госдуму такой документ. В нем предусмотрено пожизненное тюремное заключение для тех лиц, кто уже привлекался за педофилию. Авторы документа предлагают аналогичное наказание для тех, кто совершил подобное преступление впервые, но в отношении двух и более несовершеннолетних.
Поводом для данной инициативы стало преступление в Кемеровской области, где были изнасилованы и убиты две десятилетние девочки. Виновный в этом 41-летний Виктор Пестерников находится сейчас под стражей, он полностью признал свою вину. Ранее его уже судили за преступление сексуального характера в отношении несовершеннолетних, Пестерников вышел на свободу в 2019 году.