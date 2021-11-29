В Госдуме заявили об условии химической кастрации осужденных за педофилию

Выборный прокомментировал решение внести в Государственную думу законопроект о принудительном медикаментозном лечении осужденных в педофилию. Документ с доработками планируется внести на рассмотрение в следующем году. Как пояснил Выборный в беседе с журналистами NEWS.ru, вывод о наличии заболевания должны делать эксперты. При этом окончательное решение выносит суд. Как отметил Выборный, эксперты должны определить, является ли преступление разовой вспышкой или же заболеванием. Во втором случае осужденного необходимо не только изолировать от общества через тюремное заключение, но и принять принудительные медицинские меры.