В Ростовской области от коронавируса умерли еще 40 человек

По данным региональных властей, полученным в результате патологоанатомического вскрытия, от коронавируса в регионе скончались еще 40 человек, из которых 26 — женщины, еще 14 — мужчины. Погибшие находились в возрасте от 31 до 91 года, при этом все имели хронические заболевания. Также известно, что за весь период пандемии в регионе умерли 8695 человек. Смертность от инфекции при этом достигла уже 4,97%.