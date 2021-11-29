rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 ноября 2021, 09:10

Published 29 ноября 2021, 09:10

Modified 1 октября, 15:04

Updated 1 октября, 15:04

В Ростовской области от коронавируса умерли еще 40 человек

29 ноября 2021, 09:10
В Ростовской области зафиксировано еще 40 смертей от новой коронавирусной инфекции, сообщается на сайте регионального правительства.

По данным региональных властей, полученным в результате патологоанатомического вскрытия, от коронавируса в регионе скончались еще 40 человек, из которых 26 — женщины, еще 14 — мужчины. Погибшие находились в возрасте от 31 до 91 года, при этом все имели хронические заболевания. Также известно, что за весь период пандемии в регионе умерли 8695 человек. Смертность от инфекции при этом достигла уже 4,97%.

Всего за сутки выздоровели 629 жителей донского региона, а за весь период распространения вируса с инфекцией справились 149 тысяч человек.

Ранее в Ростовской области нашли необычные последствия коронавируса.

#Коронавирус COVID-19#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика