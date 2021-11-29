В Ростовской области отменили часть коронавирусных ограничений с 29 ноября 2021 года

Подпись на документе губернатор Василий Голубев поставил в пятницу и расширил перечень документов, подходящих для посещения организаций.
Ранее пройти можно было по QR-кодам о вакцинации или справке о том, что человек выздоровел от коронавируса. Теперь граждане с противопоказаниями могут показать подтверждающую это справку и отрицательный ПЦР-тест. Эти же документы понадобятся и при посещении ЗАГСов во время торжественных мероприятий.
Самоизоляция перестала быть обязательной для граждан с противопоказаниями. Дети получили возможность спокойно посещать футбольные матчи на «Ростов-Арене», ранее их заставляли делать ПЦР-тесты.