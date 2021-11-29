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В Ростовской области отменили часть коронавирусных ограничений с 29 ноября 2021 года

29 ноября 2021, 05:51
Фото: pixabay
В Ростовской области с понедельника, 29 ноября, смягчили часть ограничений, которые действовали из-за коронавируса, заявили в облправительстве.

Подпись на документе губернатор Василий Голубев поставил в пятницу и расширил перечень документов, подходящих для посещения организаций.

Ранее пройти можно было по QR-кодам о вакцинации или справке о том, что человек выздоровел от коронавируса. Теперь граждане с противопоказаниями могут показать подтверждающую это справку и отрицательный ПЦР-тест. Эти же документы понадобятся и при посещении ЗАГСов во время торжественных мероприятий.

Самоизоляция перестала быть обязательной для граждан с противопоказаниями. Дети получили возможность спокойно посещать футбольные матчи на «Ростов-Арене», ранее их заставляли делать ПЦР-тесты.

До этого обязательную вакцинацию от коронавируса ввели для пожилых жителей Ростовской области.

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#Новости#Коронавирус#Общество
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