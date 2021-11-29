В Ростовской области пенсионерку нашли задушенной в собственном доме

Издание сообщает, что женщина была обнаружена мертвой в квартире жилого дома. Предполагаемой жертве убийства было 67 лет.
По данным следственно-оперативной группы, тело было найдено в неестественной позе, на трупе жертвы следователи заметили ссадины, а на ее лице — ушибы. Предполагается, что причиной гибели пенсионерки стало удушение.
Кроме того, известно, что тело пролежало в квартире не менее трех дней до момента обнаружения в воскресенье, 28 ноября.
Сейчас правоохранительные органы проводят следственную проверку, чтобы установить обстоятельства произошедшего.
Ранее в Ростовской области к восьми годам лишения свободы приговорили мужчину, виновного в убийстве своей сожительницы.