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В Ростовской области пенсионерку нашли задушенной в собственном доме

29 ноября 2021, 12:11
Фото: pixabay.com
В Белой Калитве в жилом доме найден труп пожилой женщины, об этом сообщил портал Rostov.ру.

Издание сообщает, что женщина была обнаружена мертвой в квартире жилого дома. Предполагаемой жертве убийства было 67 лет.

По данным следственно-оперативной группы, тело было найдено в неестественной позе, на трупе жертвы следователи заметили ссадины, а на ее лице — ушибы. Предполагается, что причиной гибели пенсионерки стало удушение.

Кроме того, известно, что тело пролежало в квартире не менее трех дней до момента обнаружения в воскресенье, 28 ноября.

Сейчас правоохранительные органы проводят следственную проверку, чтобы установить обстоятельства произошедшего.

Ранее в Ростовской области к восьми годам лишения свободы приговорили мужчину, виновного в убийстве своей сожительницы.

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