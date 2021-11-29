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Posted 29 ноября 2021, 08:05

Published 29 ноября 2021, 08:05

Modified 18 сентября 2022, 14:28

Updated 18 сентября 2022, 14:28

В Ростовской области сократился дефицит врачей первичного звена к ноябрю 2021 года

29 ноября 2021, 08:05
В Ростовской области к 1 ноября уменьшился дефицит медицинских специалистов, сообщили в правительстве региона.

К началу лета укомплектованность врачами первичного звена составляла 55%, теперь этот показатель увеличился до 82,5%. Что касается среднего медперсонала, то укомплектованность им в медицинских учреждениях достигла 77%.

Однако в регионе сохраняется нехватка педиатров и участковых врачей. В последнем случае предусмотрены 1,2 тысячи должностей, а заняты 813 из них.

В области продолжают принимать меры, чтобы устранить дефицит медицинских кадров. Дополнительно выделяют места в образовательных учреждениях, чтобы подготовить требуемых специалистов.

Напомним, что в Ростове дефицит водителей общественного транспорта достиг 45% в октябре.

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