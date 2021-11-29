В Ростовской области сократился дефицит врачей первичного звена к ноябрю 2021 года

Posted 29 ноября 2021, 08:05
Published 29 ноября 2021, 08:05
Modified 18 сентября 2022, 14:28
Updated 18 сентября 2022, 14:28
К началу лета укомплектованность врачами первичного звена составляла 55%, теперь этот показатель увеличился до 82,5%. Что касается среднего медперсонала, то укомплектованность им в медицинских учреждениях достигла 77%.
Однако в регионе сохраняется нехватка педиатров и участковых врачей. В последнем случае предусмотрены 1,2 тысячи должностей, а заняты 813 из них.
В области продолжают принимать меры, чтобы устранить дефицит медицинских кадров. Дополнительно выделяют места в образовательных учреждениях, чтобы подготовить требуемых специалистов.