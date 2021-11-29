Ведь так не бывает на свете: в Ростовской области бабушке не дают опеку над внуками

«Только опека не шевелилась оформлять документы. А двум девочкам предстояло идти в школу. Я беспокоилась, ездила и в опеку, но ничего добиться не могла. Разве что узнала, что предыдущий опекун детей тоже постоянно посещает опеку, заглаживая свою вину, — отмечает Надежда Жилина. — А потом к нам домой стали приезжать сотрудники опеки. Общались с моими внучками и под разными предлогами хотели забрать детей из дома. То для работы со следователями, то с психологами. Две девочки согласились, а третья, старшая, отказалась. К нам вызвали сотрудников Подразделения по делам несовершеннолетних (ПДН). Те залетели в дом, стали силой вырывать у меня внучку. Она сильно кричала: „Бабушка, не отдавай меня!“, пыталась спрятаться за меня. Ее трясло от ужаса. А сотрудники ПДН сказали, что я незаконно удерживаю ребенка».