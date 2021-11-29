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Ведь так не бывает на свете: в Ростовской области бабушке не дают опеку над внуками

29 ноября 2021, 13:56
В редакцию RostovGazeta обратилась жительница Ростовской области Надежда Жилина, которая пожаловалась что ей, родной бабушке, отказывают в опеке над внучками.

С чего началось

В семье сына Надежды Шилиной Виталия и его жены Натальи — шестеро детей. Трое от первого брака Виталия, поскольку его первую жену лишили родительских прав. Жилось многодетной семье нелегко. Наталья занималась хозяйством и детьми, а Виталий работал на стройке.

Когда Наталья родила вторую в их браке дочь, отец и мать получили материнские капиталы. Объединили их. И в 2014 году семья стала счастливыми обладателями собственного жилья в станице Заплавской. Но в новом доме их якобы обокрали. Денег не нашли, но вынесли технику, телевизоры и ноутбук. После этого, по словам Надежды Жилиной, в семье начались проблемы.

«Когда они написали заявление в полицию, им вернули украденное. Но тут же стали поступать непонятные угрозы. Виталий уже работал в такси, к нему неоднократно „подсаживались“ странные пассажиры и избивали его. Также, разбивали стекла, фары на машине, угоняли автомобиль», — вспоминает мать Виталия Надежда Жилина.

По ее словам, старших детей выкрала первая жена.

Фото: Медиахолдинг1Mi

«И когда сын поехал забирать детей, на него посыпались угрозы сожителя его первой жены. Оказалось, что первая жена отдала детей в детский дом для того, чтобы восстановить свои родительские права. И в этом ей явно помогли», — убеждена Надежда Жилина.

А в январе 2015 года в многодетную семью Виталия и Натальи пришли сотрудники наркоконтроля.

«О том, что моего сына и невестку арестовали, никому из родственников не сообщили. Узнала я об этом только через неделю, когда приехала навестить детей и внуков. Дома у них был хаос, вещи все разбросаны, автомобиля не оказалось. И, как позже я узнала, на нем катался по станице родственник Натальи. Где мои внуки — никто не мог сказать. Я поехала в службу опеки, и уже там узнала, что девочки находятся в больнице. Взяв в службе опеки разрешение, я забрала внучек домой и стала оформлять документы на опекунство», — рассказывает Надежда Жилина.

Но родной бабушке в опеке отказали.

В 2015 году девочек отдали в приемную семью в станице Бессергеневская Октябрьского района.

«Опекун не позволяла мне даже встречаться с внучками. А в 2016 году поселила в доме моего сына свою дочь и зятя. Правда, после моего заявления в прокуратуру, они съехали оттуда, прихватив с собой кое-какую мебель и вещи», — рассказывает Жилина.

Детей били кнутом

В сентябре 2019 года Надежда Жилина узнала, что в новой семье над приемными детьми издевались.

Во время стандартизированного интервью в рамках психологического обследования одна девочек рассказала, что если что-то сломает, то приемная мама якобы ее «побьет кнутом», то есть отхлестает отрезком стекловолокна. Также она рассказала, что приемные родители применяли физические наказания ко всем приемным детям у нее на глазах. «Кнутом» чаще доставалось не только мальчишкам, но и старшим девочкам. «А младшей сестре — «попадало рукой». Вторая девочка и вовсе заявила, что ей страшно жить в новой семье. Ее постоянно наказывают и «бьют кнутом». Да и медицинское исследование подтвердило, что на нижних конечностях у ребенка остались следы побоев. Девочке рекомендована консультация невролога, травматолога и судмедэксперта. Все документы, подтверждающие это, есть в распоряжении редакции.

«Над детьми издевались. Девочек обманывали, что у них никого не осталось из родных. А других приемных детей — мальчиков постарше, отправляли работать на хозяйство у местных жителей. В итоге приемных детей у опекунов забрали и поместили в Шахтинский центр помощи детям № 3, — говорит Надежда. — Узнав об этом, я тут же поехала в детский дом. Заведующая детского дома сказала, что дети травмированы, напуганы и велела быстрее мне их забирать. В органах опеки тоже подтвердили, что я могу забрать внучек и пообещали подготовить документы».

Фото: pixabay.com

Рамками Постановления № 1224 Каменоломни Октябрьского района было принято решение расторгнуть договор с приемной семьей и вывести из нее приемных детей.

«Бабушка, не отдавай меня»

Документы, по словам бабушки, так и не успели подготовить, но внучек забрать разрешили. Дети все лето жили у бабушки.

«Только опека не шевелилась оформлять документы. А двум девочкам предстояло идти в школу. Я беспокоилась, ездила и в опеку, но ничего добиться не могла. Разве что узнала, что предыдущий опекун детей тоже постоянно посещает опеку, заглаживая свою вину, — отмечает Надежда Жилина. — А потом к нам домой стали приезжать сотрудники опеки. Общались с моими внучками и под разными предлогами хотели забрать детей из дома. То для работы со следователями, то с психологами. Две девочки согласились, а третья, старшая, отказалась. К нам вызвали сотрудников Подразделения по делам несовершеннолетних (ПДН). Те залетели в дом, стали силой вырывать у меня внучку. Она сильно кричала: „Бабушка, не отдавай меня!“, пыталась спрятаться за меня. Ее трясло от ужаса. А сотрудники ПДН сказали, что я незаконно удерживаю ребенка».

Больше месяца было затишье. Двое детей находились в детском доме № 3 В Шахтах, а третья внучка продолжала жить с бабушкой.

«Мы общались с девочками по телефону, разговаривали с сотрудниками детского дома. Дети плакали мне в трубку, просили забрать домой, — говорит Жилина. — А в январе приехали сотрудники опеки из Каменоломни и ПНД, человек восемь, и насильно забрали у меня третью внучку».

Бабушке запретили общаться с детьми. По ее словам, все попытки адвоката узнать что-либо о детях, ничем не заканчивались — сотрудники детского дома не желали общаться на эту тему.

Фото: pixabay.com

«В 2019 году детей отдали в другую приемную семью. Все это время я не переставала искать своих кровиночек. Опека тщательно скрывала от меня всю информацию. Об их местонахождении я узнала лишь в сентябре 2021 года, когда новый опекун подала иск на моего сына и невестку о лишении их родительских прав», — сокрушается женщина.

Увидеться бабушке с внучками новый опекун не дала, мотивируя тем, что не хочет, чтобы девочки знали, что у них есть родные. Иначе, дескать, другие приемные дети тоже начнут искать своих бабушек и дедушек.

«И на основании какого закона опекун принимает такие решения?» — недоумевает законная бабушка.

Всем нужен дом

Надежда Жилина рассказывает, что ее осужденный сын Виталий находится на лечении в тюремной больнице — в печально известном МОТБ.

«Он заразился туберкулезом, и его состояние очень тяжелое. С 2015 года у него поврежден позвоночник. После избиения он еле передвигается на костылях. В результате черепно-мозговой травмы у него обнаружили кисту головного мозга. Теперь еще и высокое давление. Он боится, что может не увидеть своих дочерей», — сообщает Надежда Жилина.

В редакции RostovGazeta нет официального подтверждения избиению, но есть написанная от руки Виталием жалоба.

А тем временем опекунам внучек не дает покоя оставшийся в станице Заплавской дом, в котором девочки проживали с родителями. Его пытались продать первые опекуны. Но у них ничего не вышло, поскольку у дома оказались другие собственники — старшие дети Виталия от первого брака. Положила глаз на жилье, по словам Шилиной, и новая опекун. Заявила, что дом непригодный для жилья, и его надо снести. А опекаемых детей она решила поставить на учет на получение квартиры. Правда, новая опекун, видимо, пока не в курсе, что у приемных детей есть сестры.

«На какой закон ссылается опека Каменоломни и их опекун? Почему детям, которых они опекают, запрещают видеться и общаться со своими прямыми родственниками? Как можно доверять таким опекунам сохранность имущества?» — задается вопросами бабушка.

Ранее RostovGazeta сообщала о смерти трех детей в станице Бессергеневская Ростовской области после отравления неизвестным веществом.

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