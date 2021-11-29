Ведь так не бывает на свете: в Ростовской области бабушке не дают опеку над внуками

В семье сына Надежды Шилиной Виталия и его жены Натальи — шестеро детей. Трое от первого брака Виталия, поскольку его первую жену лишили родительских прав. Жилось многодетной семье нелегко. Наталья занималась хозяйством и детьми, а Виталий работал на стройке.
Когда Наталья родила вторую в их браке дочь, отец и мать получили материнские капиталы. Объединили их. И в 2014 году семья стала счастливыми обладателями собственного жилья в станице Заплавской. Но в новом доме их якобы обокрали. Денег не нашли, но вынесли технику, телевизоры и ноутбук. После этого, по словам Надежды Жилиной, в семье начались проблемы.
«Когда они написали заявление в полицию, им вернули украденное. Но тут же стали поступать непонятные угрозы. Виталий уже работал в такси, к нему неоднократно „подсаживались“ странные пассажиры и избивали его. Также, разбивали стекла, фары на машине, угоняли автомобиль», — вспоминает мать Виталия Надежда Жилина.
По ее словам, старших детей выкрала первая жена.
«И когда сын поехал забирать детей, на него посыпались угрозы сожителя его первой жены. Оказалось, что первая жена отдала детей в детский дом для того, чтобы восстановить свои родительские права. И в этом ей явно помогли», — убеждена Надежда Жилина.
А в январе 2015 года в многодетную семью Виталия и Натальи пришли сотрудники наркоконтроля.
«О том, что моего сына и невестку арестовали, никому из родственников не сообщили. Узнала я об этом только через неделю, когда приехала навестить детей и внуков. Дома у них был хаос, вещи все разбросаны, автомобиля не оказалось. И, как позже я узнала, на нем катался по станице родственник Натальи. Где мои внуки — никто не мог сказать. Я поехала в службу опеки, и уже там узнала, что девочки находятся в больнице. Взяв в службе опеки разрешение, я забрала внучек домой и стала оформлять документы на опекунство», — рассказывает Надежда Жилина.
Но родной бабушке в опеке отказали.
«Опекун не позволяла мне даже встречаться с внучками. А в 2016 году поселила в доме моего сына свою дочь и зятя. Правда, после моего заявления в прокуратуру, они съехали оттуда, прихватив с собой кое-какую мебель и вещи», — рассказывает Жилина.
В сентябре 2019 года Надежда Жилина узнала, что в новой семье над приемными детьми издевались.
Во время стандартизированного интервью в рамках психологического обследования одна девочек рассказала, что если что-то сломает, то приемная мама якобы ее «побьет кнутом», то есть отхлестает отрезком стекловолокна. Также она рассказала, что приемные родители применяли физические наказания ко всем приемным детям у нее на глазах. «Кнутом» чаще доставалось не только мальчишкам, но и старшим девочкам. «А младшей сестре — «попадало рукой». Вторая девочка и вовсе заявила, что ей страшно жить в новой семье. Ее постоянно наказывают и «бьют кнутом». Да и медицинское исследование подтвердило, что на нижних конечностях у ребенка остались следы побоев. Девочке рекомендована консультация невролога, травматолога и судмедэксперта. Все документы, подтверждающие это, есть в распоряжении редакции.
«Над детьми издевались. Девочек обманывали, что у них никого не осталось из родных. А других приемных детей — мальчиков постарше, отправляли работать на хозяйство у местных жителей. В итоге приемных детей у опекунов забрали и поместили в Шахтинский центр помощи детям № 3, — говорит Надежда. — Узнав об этом, я тут же поехала в детский дом. Заведующая детского дома сказала, что дети травмированы, напуганы и велела быстрее мне их забирать. В органах опеки тоже подтвердили, что я могу забрать внучек и пообещали подготовить документы».
Рамками Постановления № 1224 Каменоломни Октябрьского района было принято решение расторгнуть договор с приемной семьей и вывести из нее приемных детей.
Документы, по словам бабушки, так и не успели подготовить, но внучек забрать разрешили. Дети все лето жили у бабушки.
«Только опека не шевелилась оформлять документы. А двум девочкам предстояло идти в школу. Я беспокоилась, ездила и в опеку, но ничего добиться не могла. Разве что узнала, что предыдущий опекун детей тоже постоянно посещает опеку, заглаживая свою вину, — отмечает Надежда Жилина. — А потом к нам домой стали приезжать сотрудники опеки. Общались с моими внучками и под разными предлогами хотели забрать детей из дома. То для работы со следователями, то с психологами. Две девочки согласились, а третья, старшая, отказалась. К нам вызвали сотрудников Подразделения по делам несовершеннолетних (ПДН). Те залетели в дом, стали силой вырывать у меня внучку. Она сильно кричала: „Бабушка, не отдавай меня!“, пыталась спрятаться за меня. Ее трясло от ужаса. А сотрудники ПДН сказали, что я незаконно удерживаю ребенка».
Больше месяца было затишье. Двое детей находились в детском доме № 3 В Шахтах, а третья внучка продолжала жить с бабушкой.
«Мы общались с девочками по телефону, разговаривали с сотрудниками детского дома. Дети плакали мне в трубку, просили забрать домой, — говорит Жилина. — А в январе приехали сотрудники опеки из Каменоломни и ПНД, человек восемь, и насильно забрали у меня третью внучку».
Бабушке запретили общаться с детьми. По ее словам, все попытки адвоката узнать что-либо о детях, ничем не заканчивались — сотрудники детского дома не желали общаться на эту тему.
«В 2019 году детей отдали в другую приемную семью. Все это время я не переставала искать своих кровиночек. Опека тщательно скрывала от меня всю информацию. Об их местонахождении я узнала лишь в сентябре 2021 года, когда новый опекун подала иск на моего сына и невестку о лишении их родительских прав», — сокрушается женщина.
Увидеться бабушке с внучками новый опекун не дала, мотивируя тем, что не хочет, чтобы девочки знали, что у них есть родные. Иначе, дескать, другие приемные дети тоже начнут искать своих бабушек и дедушек.
«И на основании какого закона опекун принимает такие решения?» — недоумевает законная бабушка.
Надежда Жилина рассказывает, что ее осужденный сын Виталий находится на лечении в тюремной больнице — в печально известном МОТБ.
«Он заразился туберкулезом, и его состояние очень тяжелое. С 2015 года у него поврежден позвоночник. После избиения он еле передвигается на костылях. В результате черепно-мозговой травмы у него обнаружили кисту головного мозга. Теперь еще и высокое давление. Он боится, что может не увидеть своих дочерей», — сообщает Надежда Жилина.
В редакции RostovGazeta нет официального подтверждения избиению, но есть написанная от руки Виталием жалоба.
А тем временем опекунам внучек не дает покоя оставшийся в станице Заплавской дом, в котором девочки проживали с родителями. Его пытались продать первые опекуны. Но у них ничего не вышло, поскольку у дома оказались другие собственники — старшие дети Виталия от первого брака. Положила глаз на жилье, по словам Шилиной, и новая опекун. Заявила, что дом непригодный для жилья, и его надо снести. А опекаемых детей она решила поставить на учет на получение квартиры. Правда, новая опекун, видимо, пока не в курсе, что у приемных детей есть сестры.
«На какой закон ссылается опека Каменоломни и их опекун? Почему детям, которых они опекают, запрещают видеться и общаться со своими прямыми родственниками? Как можно доверять таким опекунам сохранность имущества?» — задается вопросами бабушка.
Ранее RostovGazeta сообщала о смерти трех детей в станице Бессергеневская Ростовской области после отравления неизвестным веществом.