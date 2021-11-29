Журналист Сергей Резник рассказал подробности обыска у своего сына в Ростове

«Как мне сказали, силовики предположили, что я могу скрываться там. Хотя у меня там отношений никаких нет, кроме того, что я платил и плачу алименты», – говорит журналист.
По его словам, при обыске у ребенка отобрали ноутбук и лишили его возможности учиться дистанционно. После этого на допросе в следственном отделе по Первомайскому району города Ростова-на-Дону у бывшей жены и сына Резника изъяли мобильные телефоны для того, чтобы якобы просмотреть их личную переписку с журналистом.
Обыск провели и у 79-летней матери Сергея Резника.
«У нее нет интернета, никакой возможности со мной связываться. Я даже не знаю, что там было. После обыска её еще и на допрос потащили»,– рассказывает журналист.
Ранее RostovGazeta писала о том, что журналист получил известность за свои резонансные материалы о чиновниках и силовиках, а в 2013 году он получил срок и был признан политзаключенным. В настоящее время он находится в розыске.