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Журналист Сергей Резник рассказал подробности обыска у своего сына в Ростове

29 ноября 2021, 05:01
Фото: Сергей Резник
Как писали СМИ, оппозиционного журналиста Сергея Резника объявили в розыск 24 октября. Подробности обысков в квартире своего сына и 79-летней матери он рассказал корреспонденту RostovGazeta.

«Как мне сказали, силовики предположили, что я могу скрываться там. Хотя у меня там отношений никаких нет, кроме того, что я платил и плачу алименты», – говорит журналист.

По его словам, при обыске у ребенка отобрали ноутбук и лишили его возможности учиться дистанционно. После этого на допросе в следственном отделе по Первомайскому району города Ростова-на-Дону у бывшей жены и сына Резника изъяли мобильные телефоны для того, чтобы якобы просмотреть их личную переписку с журналистом.

Обыск провели и у 79-летней матери Сергея Резника.

«У нее нет интернета, никакой возможности со мной связываться. Я даже не знаю, что там было. После обыска её еще и на допрос потащили»,– рассказывает журналист.

Ранее RostovGazeta писала о том, что журналист получил известность за свои резонансные материалы о чиновниках и силовиках, а в 2013 году он получил срок и был признан политзаключенным. В настоящее время он находится в розыске.

#Новости#Анна Ивченко#Происшествия
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