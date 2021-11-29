Журналист Сергей Резник рассказал подробности обыска у своего сына в Ростове

По его словам, при обыске у ребенка отобрали ноутбук и лишили его возможности учиться дистанционно. После этого на допросе в следственном отделе по Первомайскому району города Ростова-на-Дону у бывшей жены и сына Резника изъяли мобильные телефоны для того, чтобы якобы просмотреть их личную переписку с журналистом.